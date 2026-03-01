8. Daytona-Sieg für Eli Tomac (Red Bull KTM), Ken Roczen auf Platz 3

8. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im Infield des Daytona International Speedways: Nach Regenfällen in der Nacht war die Strecke in den ersten Qualifikations-Sessions noch sehr weich und es bildeten sich tiefe Spurrinnen. Im Verlaufe des Tages verbesserte sich die Situation. Die Strecke wurde von Session zu Session schneller. Neben Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton war auch Jason Anderson (Suzuki) in Daytona nicht am Start. 'El Hombre' hadert erneut mit gesundheitlichen Problemen.

Die Veranstaltung in Daytona ist immer auch eine gewaltige Show Foto: AMA Die Veranstaltung in Daytona ist immer auch eine gewaltige Show © AMA

Hunter Lawrence dominiert beide Qualifyings

Hunter Lawrence hatte bereits in Q1 Bestzeit vorgelegt, verbesserte seine Rundenzeit in Q2 aber noch einmal um fast 3 Sekunden. Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac ließ es in Q1 auf Platz 5 zunächst ruhig angehen, verbesserte sich aber in Q2 auf Platz 2. Ken Roczen (Suzuki) rangierte in den Sessions auf den Plätzen 8 und 4 und startete auf Platz 4 ins Abendprogramm. Joey Savatgy (Honda) zeigte sich in guter Form und qualifizierte sich auf Platz 3.

Vorläufe: Tomac und Lawrence mit Start-Ziel-Siegen

Eli Tomac, der als siebenfacher Daytona-Sieger angereist war, gewann den ersten Vorlauf mit einem Start-Ziel-Sieg vor Cooper Webb und Ken Roczen. Tabellenführer Hunter Lawrence gewann den zweiten Vorlauf ebenfalls mit einem Start-Ziel-Sieg vor Joey Savatgy und Justin Cooper.

Finale: Eli Tomac auf dem Weg zur Legende

Hunter Lawrence zog den Holeshot zum 450er-Finale, doch schon in der ersten Runde wurde er vom ebenfalls gut gestarteten Ken Roczen in der Linkskehre nach der ersten Rhythmus-Passage abgefangen. Roczen übernahm die Spitze und führte das Rennen 5 Runden lang an, bevor Eli Tomac, der sich in der Anfangsphase des Rennens gegen Cooper Webb durchgesetzt hatte, auf Platz 3 vorrückte. Tomac überholte zunächst Lawrence auf Platz 2 und kurz danach auch den führenden Roczen. Er nutzte dabei die Außenlinien der Splitlane, um seinen Schwung in die Rhythmuspassage mitzunehmen und am Zielhügel vor der Daytona-Haupttribüne in Führung zu gehen.

Duell zwischen Roczen und Lawrence

Nach der Hälfte des Rennens hatte Tomac einen Vorsprung von 3,5 Sekunden gegenüber Roczen herausgefahren. Danach entbrannte ein rundenlanges Duell zwischen Roczen und Lawrence im Kampf um Platz 2. Roczen wehrte sich nach Kräften, hielt seine Linien und schien die Situation zu beherrschen, während Lawrence auf Platz 3 immer wieder riskante Manöver durchführte, von der Strecke abkam und in den Whoops beinahe die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Australier geriet ins Schlingern und konnte einen Sturz gerade noch verhindern. In der folgenden Linkskehre wurde Roczen aber vom überrundeten Mitchell Harrison aufgehalten, sodass Lawrence innen an Roczen vorbeigehen konnte. Das Duell war damit zugunsten von Lawrence entschieden.

Ken Roczen in Daytona Foto: AMA Ken Roczen in Daytona © AMA

Eli Tomac: Erfolgreichster Daytona-Sieger aller Zeiten

Hunter Lawrence konnte in den letzten Runden die Lücke zu Eli Tomac schließen, kam aber nicht mehr in Schlagdistanz. Eli Tomac gewann das Daytona Supercross 2026 mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden und sicherte sich damit seinen 8. Daytona-Sieg vor Hunter Lawrence und Ken Roczen. Eli Tomac gewann 2016-2020 fünfmal in Folge sowie 2022 und 2023. Mit seinem 8. Erfolg schrieb er erneut Geschichte. Tomac bleibt der erfolgreichste Daytona-Sieger. Ricky Carmichael gewann auf diesem Kurs fünfmal, Jeff Stanton und Ryan Villopoto konnten hier viermal gewinnen. James Stewart und Bob Hannah waren dreimal siegreich.

Eli Tomac feierte seinen 8. Daytona-Sieg Foto: AMA Eli Tomac feierte seinen 8. Daytona-Sieg © AMA

Probleme für Cooper und Ferrandis

Für Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis begann der Tag in Daytona zunächst hoffnungsvoll. Das erste Qualifying unter schwierigen Streckenbedingungen beendete der Franzose auf Platz 2 hinter Lawrence. Am Ende qualifizierte er sich auf Platz 7, stürzte aber im ersten Vorlauf und haderte im Finale erneut mit Problemen. Auch Justin Cooper flog auf Platz 7 liegend im Bereich der Sand-Sektion ab, fiel ans Ende des Feldes zurück, konnte aber im Rennen wieder auf Platz 13 nach vorne fahren.

Hunter Lawrence bleibt Tabellenführer

Hunter Lawrence in Daytona Foto: AMA Hunter Lawrence in Daytona © AMA

Schon vor Daytona ging es an der Tabellenspitze äußerst knapp zu. Lawrence und Tomac trennten nur 4 Punkte, die Tomac jetzt auf einen Zähler eindampfen konnte. Ken Roczen sicherte sich wieder den 3. Tabellenplatz, liegt allerdings mit 151 Punkten mit Cooper Webb gleichauf. Der Rückstand von Webb und Roczen zur Tabellenspitze beträgt jetzt 20 Punkte. Am kommenden Wochenende gehen die Supercross-Meisterschaften in Indianapolis in ihre zweite Saisonhälfte.

450 Ergebnis Daytona:

Eli Tomac (USA), KTM Hunter Lawrence (AUS), Honda Ken Roczen (D), Suzuki Cooper Webb (USA), Yamaha Joey Savatgy (USA), Honda Aaron Plessinger (USA), KTM Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki Shane McElrath (USA), Honda Justin Hill (USA), KTM Malcolm Stewart (USA), Husqvarna Colt Nichols (USA), Suzuki Justin Cooper (USA), Yamaha Christian Craig (USA), Honda Vince Friese 8USA), Kawasaki Grant Harlan (USA), KTM

22. (DNF) Dylan Ferrandis (F), Ducati

DNS: Jason Anderson (USA), Suzuki

DNS: Chase Sexton (USA), Kawasaki

DNS: Jorge Prado (E), KTM

DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna

DNS: Justin Barcia (USA), Ducati:

Meisterschaftsstand nach Event 8 von 17:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 171 Eli Tomac (USA), KTM, 170 (-1) Ken Roczen (D), Suzuki, 151 (-20) Cooper Webb (USA), Yamaha, 151 (-20) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 122 (-49) Justin Cooper (USA), Yamaha, 122 (-49) Joey Savatgy (USA), Honda, 112 (-59) Aaron Plessinger (USA), KTM, 95 (-76) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 87 (-84) Jason Anderson (USA), Suzuki, 84 (-87)

