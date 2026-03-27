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Aaron Plessinger (KTM) ist weiter angeschlagen: Kein Start in Detroit

Nach seinem Crash im Finale von Birmingham schied der amerikanische Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger angeschlagen aus und hinkte aus dem Stadion: Plessinger muss in Detroit pausieren.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Aaron Plessinger pflegt sein Cowboy-Image
Aaron Plessinger pflegt sein Cowboy-Image
Foto: Align Media
Aaron Plessinger pflegt sein Cowboy-Image
© Align Media

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Der französische Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis wird nach seiner Daumenverletzung am kommenden Wochenende in Detroit wieder in die US-Supercross-Meisterschaften zurückkehren. Auch Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton will zur 11. Meisterschaftsrunde wieder antreten. Jetzt gibt es aber einen weiteren prominenten Ausfall zu beklagen: Aaron Plessinger.

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Crash in Birmingham

Der Red Bull KTM-Werksfahrer stürzte im Finale von Birmingham und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Das KTM-Werksteam teilte heute mit, dass Plessinger nicht in Detroit starten kann.

Statement von KTM

«Aaron Plessinger wird dieses Wochenende verpassen. Der Cowboy spürt immer noch die Nachwirkungen seines Sturzes in Birmingham. Er benötigt eine zusätzliche Woche, um sich von dem Unfall zu erholen.»

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