Chase Sexton (Kawasaki): Rücken und Hüfte verletzt, kein Start in Daytona

Der Unfall ereignete sich während der Vorbereitungen auf den 8. Lauf der Supercross-Meisterschaften in Daytona. Betroffen ist Sextons unterer Rückenbereich und seine Hüfte. Von Brüchen ist allerdings nicht die Rede.

Wieder ein schwieriges Jahr für Sexton und Kawasaki

Chase Sexton gewann den 3. Meisterschaftslauf in Anaheim 2, doch sein Hauptproblem blieb auch nach seinem Wechsel von KTM zu Kawasaki seine Konstanz. Stürze warfen ihn immer wieder zurück. Nach 7 Meisterschaftsrunden rangiert der 26-Jährige mit 27 Punkten Rückstand auf dem 5. Tabellenplatz. In Arlington hatte er nach einer Aufholjagd vom Ende des Feldes Platz 6 erreicht.

Jetzt schon 5 prominente Ausfälle