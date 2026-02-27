Weiter zum Inhalt
Chase Sexton (Kawasaki): Rücken und Hüfte verletzt, kein Start in Daytona

Bei der Vorbereitung auf den 8. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Daytona stürzte Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton, zog sich Verletzungen im Rücken- und Hüftbereich zu und kann nicht starten.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Chase Sexton kann nicht in Daytona starten
Chase Sexton kann nicht in Daytona starten
Foto: Kawasaki
Chase Sexton kann nicht in Daytona starten
© Kawasaki

Der Unfall ereignete sich während der Vorbereitungen auf den 8. Lauf der Supercross-Meisterschaften in Daytona. Betroffen ist Sextons unterer Rückenbereich und seine Hüfte. Von Brüchen ist allerdings nicht die Rede.

Wieder ein schwieriges Jahr für Sexton und Kawasaki

Chase Sexton gewann den 3. Meisterschaftslauf in Anaheim 2, doch sein Hauptproblem blieb auch nach seinem Wechsel von KTM zu Kawasaki seine Konstanz. Stürze warfen ihn immer wieder zurück. Nach 7 Meisterschaftsrunden rangiert der 26-Jährige mit 27 Punkten Rückstand auf dem 5. Tabellenplatz. In Arlington hatte er nach einer Aufholjagd vom Ende des Feldes Platz 6 erreicht.

Jetzt schon 5 prominente Ausfälle

Mit Justin Barcia (Ducati, Rückenverletzung), RJ Hampshire (Husqvarna, Fußgelenkbruch im Training), Jorge Prado (KTM, Schulter) fällt nun also auch Sexton vorerst aus und die Saison hat noch nicht einmal Halbzeit. HRC-Werksfahrer Jett Lawrence verletzte sich schon vor Saisonstart und musste pausieren.

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Hunter Lawrence

149

2

Eli Tomac

Eli Tomac

145

3

Placeholder - Racer

Cooper Webb

133

4

Ken Roczen

Ken Roczen

131

5

Chase Sexton

122

6

Justin Cooper

112

7

Joey Savatgy

95

8

Dylan Ferrandis

87

9

Placeholder - Racer

Jason Anderson

84

10

Aaron Plessinger

79

Events

Alle US-Supercross Events

  • Vergangen

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Arlington

    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Daytona

    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Indianapolis

    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event

  • Birmingham

    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event

