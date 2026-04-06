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Chase Sexton (Kawasaki) über seinen Crash in St. Louis
Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton war im Qualifying von St. Louis einer der Schnellsten. Auch im Vorlauf zeigte er eine erstaunliche Pace, doch im Finale zwang ihn ein heftiger Crash zur Aufgabe.
US-Supercross
Chase Sexton musste das Finale von St. Louis nach einem Crash aufgebenChase Sexton musste das Finale von St. Louis nach einem Crash aufgebenFoto: Kawasaki
Chase Sexton musste das Finale von St. Louis nach einem Crash aufgeben© Kawasaki
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Im Qualifying zum 12. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in St. Louis konnte Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton erneut zeigen, dass er jederzeit für Top-Zeiten fähig ist. Der frühere HRC-Teamkollege von Ken Roczen brannte die zweitschnellste Rundenzeit hinter dem Deutschen in den Boden.
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Keine Lösung des mentalen Problems in Sicht Zwar hat Sexton das Problem nie verbal angesprochen, aber seine Körpersprache hat es immer wieder verraten: Schon während seiner KTM-Zeit hat er seine häufigen Abflüge mit der Technik in Verbindung gebracht. Sein Wechsel von KTM zu Kawasaki sollte das leidige Problem der zahllosen Stürze endlich lösen. Während Prado nach seinem umgekehrten Wechsel einen großen Sprung nach vorne machen konnte, blieb bei Sexton alles beim Alten: Er ist schnell, bleibt aber sturzgefährdet. Spätestens seit seinem jüngsten Wechsel ist klar: Es lag weder am Motorrad noch am Setup. Enorme Pace im Vorlauf «Mein Speed im Qualifying war gut. Ich wollte die Pole, habe sie aber nicht erreicht. Im Vorlauf hatte ich am Start einige Probleme und wurde von ein paar Jungs angefahren, was dazu führte, dass ich zurückfiel.» Von Platz 16 aus überholte Sexton mehr als die Hälfte des Feldes und beendete das Rennen auf Platz 3 hinter Justin Cooper und Cooper Webb. «Ich wollte unbedingt ein gutes Gate-Pick für das Finale haben», erklärte er später.
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Kapitaler Crash im Finale «Einen guten Start habe ich im Main Event dann leider trotzdem nicht hinbekommen und habe dann noch einige Fehler gemacht, die mich zurückgeworfen haben.» Auf Platz 9 liegend sprang er in Runde 10 im Bereich einer Rhythmussektion zu kurz, landete auf der Kuppe des Gegenhangs und wurde heftig zusammengestaucht. Sexton ging zu Boden und brauchte ein paar Sekunden, um sich wieder aufzurappeln. «Nach diesem Crash musste ich das Rennen aufgeben, da ich ziemlich angeschlagen war», erklärte er in seinem Statement. Schwere Verletzungen hat sich Sexton zum Glück nicht zugezogen. In der Tabelle rangiert er nach 12 von 17 Events auf Platz 7 mit 101 Punkten Rückstand zur Spitze. Der Meisterschaftszug ist für ihn längst abgefahren, sodass er sich von nun an auf die Motocross-Saison und die SMX-Gesamtwertung konzentrieren wird.
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Chase Sexton fiel nach Sturz ausChase Sexton fiel nach Sturz ausFoto: AMA
Chase Sexton fiel nach Sturz aus© AMA
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Zeit
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01
Ken Roczen
Ken Roczen
94
23
21:43,672
55,337
25
02
Justin Cooper
Justin Cooper
32
23
+13,295
55,726
22
03
Hunter Lawrence
Hunter Lawrence
96
23
+19,629
56,537
20
04
Jorge Prado
Jorge Prado
26
23
+22,410
55,919
18
05
Cooper Webb
Cooper Webb
1
23
+23,868
56,564
17
06
Eli Tomac
Eli Tomac
3
23
+37,901
56,459
16
07
Joey Savatgy
Joey Savatgy
17
23
+42,605
57,097
15
08
Malcolm Stewart
Malcolm Stewart
27
23
+45,742
57,008
14
09
Garrett Marchbanks
Garrett Marchbanks
36
23
+59,973
57,244
13
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14
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