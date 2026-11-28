Chase Sexton hat seine neue sportliche Heimat gefunden. Nach der vorzeitigen Trennung von Monster Energy Kawasaki startet der vierfache US-Champion 2027 für Quad Lock Honda. Damit fährt Sexton zwar wieder Honda, verliert aber seinen Status als Werksfahrer.

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Das neue Engagement kommt nach einer schwierigen Saison. Sexton verletzte sich beim Pressetag von Thunder Valley schwer am Knie und erlitt einen Kreuzbandriss. Die Verletzung bedeutete das vorzeitige Saisonende – und wenig später auch das Ende seiner Zusammenarbeit mit Kawasaki.

Als sich die Wege trennten, waren die Plätze in den etablierten Werksteams bereits weitgehend besetzt. Sexton entschied sich deshalb für ein ambitioniertes Satellitenprojekt.

Rückkehr zu den Honda-Wurzeln

Die Wahl ist dennoch folgerichtig. Sexton feierte seine ersten großen Erfolge auf Honda: Mit GEICO Honda gewann er 2019 und 2020 die 250SX-Ostküstenmeisterschaft, 2023 holte er mit Honda den 450SX-Titel.

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Quad Lock Honda

Quad Lock Honda wird von American Honda unterstützt, ist aber kein klassisches HRC-Werksteam. Gegründet wurde die Mannschaft 2020 vom Australier Yarrive Konsky, der auch das Factory-Honda-Team in Australien besitzt. Titelsponsor Quad Lock produziert Smartphone-Halterungen.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Sexton wird in der 450er-Klasse Teamkollege von Christian Craig. Dean Wilson soll bei ausgewählten Rennen antreten. Welche technische Unterstützung Sexton gegenüber den HRC-Werksfahrern tatsächlich erhält, wurde noch nicht im Detail kommuniziert.

Kevin Windham als wichtiger Faktor

Ein entscheidender Grund für Sextons Unterschrift ist Kevin Windham. Die US-Crosslegende wird Partner von Konsky und soll Sexton bei Entwicklung, Tests und Fahrerbetreuung eng begleiten.

Windham, selbst 18-facher 450SX-Sieger und Mitglied der AMA Hall of Fame, will zudem ein Nachwuchsprogramm vom Amateurbereich bis in den Profisport aufbauen. Für Sexton beginnt damit ein neues Kapitel: mehr Eigenverantwortung, ein kleineres Umfeld – und ein Team, das sich ganz auf ihn konzentrieren kann.

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Mit der Stammnummer 4 will Sexton im Januar beim Auftakt in Anaheim zurückkehren. Nach der Kreuzband-Operation und einer langen Reha bleibt die entscheidende Frage: Wie fit ist der 27-Jährige tatsächlich, wenn das Gatter fällt?

Wichtige Karriereschritte von Chase Sexton