Vierfacher US Champion Chase Sexton wechselt zum Quad Lock Honda-Team
Der vierfache US Champion Chase Sexton fand nach seinem Zerwürfnis mit dem Kawasaki-Werksteam keinen Platz in einem Factory-Team. Nun wurde sein Engagement bei Quad Lock Honda bekanntgegeben.
Chase Sexton hat seine neue sportliche Heimat gefunden. Nach der vorzeitigen Trennung von Monster Energy Kawasaki startet der vierfache US-Champion 2027 für Quad Lock Honda. Damit fährt Sexton zwar wieder Honda, verliert aber seinen Status als Werksfahrer.
Das neue Engagement kommt nach einer schwierigen Saison. Sexton verletzte sich beim Pressetag von Thunder Valley schwer am Knie und erlitt einen Kreuzbandriss. Die Verletzung bedeutete das vorzeitige Saisonende – und wenig später auch das Ende seiner Zusammenarbeit mit Kawasaki.
Als sich die Wege trennten, waren die Plätze in den etablierten Werksteams bereits weitgehend besetzt. Sexton entschied sich deshalb für ein ambitioniertes Satellitenprojekt.
Rückkehr zu den Honda-Wurzeln
Die Wahl ist dennoch folgerichtig. Sexton feierte seine ersten großen Erfolge auf Honda: Mit GEICO Honda gewann er 2019 und 2020 die 250SX-Ostküstenmeisterschaft, 2023 holte er mit Honda den 450SX-Titel.
Quad Lock Honda
Quad Lock Honda wird von American Honda unterstützt, ist aber kein klassisches HRC-Werksteam. Gegründet wurde die Mannschaft 2020 vom Australier Yarrive Konsky, der auch das Factory-Honda-Team in Australien besitzt. Titelsponsor Quad Lock produziert Smartphone-Halterungen.
Sexton wird in der 450er-Klasse Teamkollege von Christian Craig. Dean Wilson soll bei ausgewählten Rennen antreten. Welche technische Unterstützung Sexton gegenüber den HRC-Werksfahrern tatsächlich erhält, wurde noch nicht im Detail kommuniziert.
Kevin Windham als wichtiger Faktor
Ein entscheidender Grund für Sextons Unterschrift ist Kevin Windham. Die US-Crosslegende wird Partner von Konsky und soll Sexton bei Entwicklung, Tests und Fahrerbetreuung eng begleiten.
Windham, selbst 18-facher 450SX-Sieger und Mitglied der AMA Hall of Fame, will zudem ein Nachwuchsprogramm vom Amateurbereich bis in den Profisport aufbauen. Für Sexton beginnt damit ein neues Kapitel: mehr Eigenverantwortung, ein kleineres Umfeld – und ein Team, das sich ganz auf ihn konzentrieren kann.
Mit der Stammnummer 4 will Sexton im Januar beim Auftakt in Anaheim zurückkehren. Nach der Kreuzband-Operation und einer langen Reha bleibt die entscheidende Frage: Wie fit ist der 27-Jährige tatsächlich, wenn das Gatter fällt?
Wichtige Karriereschritte von Chase Sexton
2019: 250SX East, Honda
2020: 250SX East, Honda
2023: 450SX, Honda
2024: 450MX/AMA Pro Motocross, KTM
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