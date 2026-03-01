Weiter zum Inhalt
Krasse Szene auf dem Daytona-Podest: Sieger Eli Tomac bricht sich Zahn aus

Beim Anheben brach die schwere Daytona-Sieger-Trophäe in zwei Stücke und Sieger Eli Tomac (KTM) schlug sich mit dem Trophäen-Fragment selbst ins Gesicht und brach sich dabei den halben Zahn ab.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Eli Tomac schlug sich auf dem Podium in Daytona einen Zahn aus
Eli Tomac schlug sich auf dem Podium in Daytona einen Zahn aus
Foto: AMA
Eli Tomac schlug sich auf dem Podium in Daytona einen Zahn aus
© AMA

Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac hat in Daytona mit seinem 8. Daytona-Sieg Geschichte geschrieben und auch die Szene auf dem Siegerpodium wird als bizarrer Moment in Erinnerung bleiben.

Die schwere Daytona-Trophy brach beim Anheben in zwei Teile
Die schwere Daytona-Trophy brach beim Anheben in zwei Teile
Foto: AMA
Die schwere Daytona-Trophy brach beim Anheben in zwei Teile
© AMA

Schwere Daytona-Trophäe bricht beim Anheben in zwei Stücke

Nach der Siegerpose wollte Tomac die schwere Trophäe anheben: Sie besteht aus einem Unterteil und einem Offroad-Fahrer aus massiven Metall. Als er die schwere Trophäe anhebt, bricht sie in zwei Teile und der lächelnde Tomac schlägt sich mit dem immer noch schweren Fragment voll ins Gesicht und gegen die Zähne.

Verwirrung auf dem Podium

Als Erster bemerkte Ken Roczen die Situation und kümmerte sich sofort um Tomac, der seinerseits fast schon fluchtartig den Ort des Geschehens verließ. Die Red Bull KTM-Crew, die ihn nichts ahnend hinter dem Podium in Empfang nahm, ist in diesem Moment noch in Feierlaune, aber Tomac ist jetzt nicht mehr zum Feiern zumute.

Ken Roczen kümmert sich um Eli Tomac
Ken Roczen kümmert sich um Eli Tomac
Foto: AMA
Ken Roczen kümmert sich um Eli Tomac
© AMA

Ratlosigkeit hinter den Kulissen

Auch die Kommentatoren Ricky Carmichael und James Stewart wussten in dem Moment nicht, wie sie reagieren sollten. Eigentlich war die Situation total komisch, aber dennoch nicht zum Lachen, denn Tomac litt nach dem heftigen Schlag ins eigene Gesicht. Nachdem sich nach ein paar Minuten die Aufregung gelegt hatte, entschied sich Tomac, das Podium gemeinsam mit dem Team noch einmal zu betreten.

Das Team ist noch in Feierlaune als Tomac das Podium verlässt
Das Team ist noch in Feierlaune als Tomac das Podium verlässt
Foto: AMA
Das Team ist noch in Feierlaune als Tomac das Podium verlässt
© AMA

Lächeln, aber bitte ohne die Zähne zu zeigen

Auf dem Podium war Tomac sichtlich bemüht, seine Zähne beim Lächeln zu verbergen. Im Netz tauchten bereits Bilder des ausgeschlagenen Zahnfragments auf. Offensichtlich ist nur, dass die Freude über seinen achten Sieg durch den bizarren Zwischenfall einen herben Dämpfer bekommen hat. Jetzt muss der Daytona-Sieger erst einmal einen Zahnarzt aufsuchen.

