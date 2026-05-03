Denver: Hunter Lawrence (HRC) siegt vor Ken Roczen (Suzuki) und Eli Tomac

16. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Denver (Colorado): Der Tag im Empower Field at Mile High begann für den in der Meisterschaft führenden Ken Roczen perfekt: Der Thüringer brannte mit einer Rundenzeit vom 50,103 Sekunden im kombiniertem Qualifying die Bestzeit in den Boden und war damit 0,2 Sekunden schneller als sein Meisterschafts-Kontrahent Hunter Lawrence (Honda).

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450 Qualifying Denver

Ken Roczen (D), Suzuki, 50.103 Hunter Lawrence (AUS), Honda, +0.211 Chase Sexton (USA), Kawasaki, +0.289 Justin Hill (USA), KTM, +0.429 Dylan Ferrandis (F), Ducati, +0.668 Eli Tomac (USA), KTM, +0.907 Jorge Prado (E), KTM, +0.936

Ken Roczen startete in Denver von Pole Foto: AMA Ken Roczen startete in Denver von Pole © AMA

1. Vorlauf

Hunter Lawrence wurde am Ende der Startgeraden etwas abgedrängt und musste sich einige Runden mit Justin Barcia (Ducati) auseinandersetzen. 2 Minuten vor Rennende wurde das Rennen nach einem Crash von Lane Shaw im Bereich der Whoops mit roter Flagge abgebrochen. Der Neustart erfolgte als 'staggered start', nach dem Hunter zunächst auf Platz 3 zurückfiel. In der vorletzten Runde konnte sich Lawrence im Sand gegen Barcia durchsetzen und den Vorlauf vor gewinnen. Es folgten Cooper, Craig und Tomac.

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2. Vorlauf

Der spanische Red BullKTM-Werksfahrer Jorge Prado zog den Holeshot zum zweiten Vorlauf. Ken Roczen startete im Bereich von Platz 4 hinter Prado, Sexton und Webb. In der zweiten Runde setzte sich Roczen gegen Webb durch und erreichte damit Platz 3. Prado konnte die Angriffe Sextons abwehren und gewann den zweiten Vorlauf mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden vor Sexton und Roczen. Malcolm Stewart (Husqvarna) stürzte und beschädigte sich dabei das Vorderrad, so dass er sich erst mit einem Sieg im Hoffnungslauf für das Finale qualifizieren konnte.

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Finale

Jorge Prado gewann auch den Start zum Finale knapp vor Hunter Lawrence. Ken Roczen erwischte keinen perfekten Jump aus dem Gate und musste das Rennen von Platz 5 hinter Prado, Lawrence, Tomac und Webb in Angriff nehmen. In der zweiten Runde setzte sich an der Spitze des Feldes Lawrence gegen Prado durch und übernahm die Führung. In der zweiten Runde überholte Roczen Webb im Bereich der Whoops und erreichte damit Platz 3. Danach nahm er sich Prado vor, der zwar einigen Widerstand leistete, aber den Deutschen schließlich nicht aufhalten konnte.

Eli Tomac würgte seine KTM in der Sandsektion ab und fiel von Rang 3 auf Platz 7 zurück. Der Lokalmatador kämpfte sich mit schnellen Rundenzeiten bis zur Hälfte des Rennens wieder bis auf Platz 4 zurück und passierte in der 12. Runde Jorge Prado. Damit waren die Podiumsplätze bezogen. Tomac machte am Ende weiter Boden gegenüber Roczen gut, konnte ihn aber nicht mehr erreichen. Hunter Lawrence gewann das Finale von Denver schließlich mit einem Vorsprung von 12,3 Sekunden vor Roczen und Tomac. Prado fiel in den letzten 3 Runden noch von Platz 4 auf Rang 6 zurück.

Cooper Webb kollidierte nach schlechtem Start in der Sandsektion mit Dylan Ferrandis und konnte auf Platz 11 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Damit verabschiedete sich der Vorjahreschampion aus dem Titelkampf, wobei er jedoch ohnehin nur noch mathematische Chancen hatte. Webbs Rückstand auf Tabellenplatz 3 beträgt vor dem Saisonfinale in Salt Lake City 35 Punkte.

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Situation an der Tabellenspitze vor dem Finale

Mit seinem 5. Saisonerfolg in Denver rückte Hunter Lawrence wieder bis auf einen Punkt an Tabellenführer Ken Roczen heran. Der Deutsche wird auch beim Saisonfinale in Salt Lake City mit dem Red Plate des Tabellenführers antreten. Mit einem Punkt Vorsprung wird die Titelentscheidung nun auf das kommende Wochenende destilliert. Hunter Lawrence kann mit dem mentalen Vorteil seines heutigen Denver-Sieges antreten. Ken Roczen fuhr den ganzen Tag über blitzsauber. Wenn man eine Schwachstelle ausmachen konnte, waren es seine Starts. In Denver machte sich die Höhe von 1600 Metern mit Leistungseinbußen bemerkbar. In Salt Lake City wird es bei 1.300 Metern kaum besser werden. Es bleibt es spannend bis zum Schluss. Ken Roczen hat weiterhin intakte Titelchancen, auch wenn es heute für ihn nicht perfekt lief.

Ergebnis Denver 450:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 25 Laps Ken Roczen (D), Suzuki, +12.314 Eli Tomac (USA), KTM, +19.466 Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, +23.442 Chase Sexton (USA), Kawasaki, +26.148 Jorge Prado (E), KTM, +28.406 Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, +30.897 Justin Barcia (USA), Ducati, +33.887 Dean Wilson (GB), Honda, +36.810 Dylan Ferrandis (F), Ducati, +42.632 Cooper Webb (USA), Yamaha, +45.357 Christian Craig (USA), Honda, +45.996 Justin Cooper (USA), Yamaha, +57.801 Jordon Smith (USA), Triumph, +1 Runde Justin Hill (USA), KTM, +1 Runde

Meisterschaftsstand nach Event 16 von 17

Ken Roczen (D), Suzuki, 332 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 331 (-1) Cooper Webb (USA), Yamaha, 297 (-35) Eli Tomac (USA), KTM, 275 (-57) Justin Cooper (USA), Yamaha, 251 (-81) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 212 (-120) Joey Savatgy (USA), Honda, 194 (-138) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 190 (-142) Justin Hill (USA), KTM, 172 (-160) Jorge Prado (E), KTM, 169 (-163) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 165 (-167)

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