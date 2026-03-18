Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis weiterhin nicht einsatzfähig

Das Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing-Team USA hatte von Anfang an Pech. Schon beim Saisonauftakt in Anaheim erwischte es Justin Barcia unverschuldet. Fortan stand nur noch Werksfahrer Dylan Ferrandis mit der neuen Ducati Desmo450 am Startgatter. Der Franzose rangierte in der ersten Saisonhälfte im Bereich der Top-10. In Daytona erwischte es aber auch ihn, zum Glück allerdings 'nur' mit einer Daumenverletzung, also weniger heftig als Barcia mit seinen Wirbelbrüchen in Anaheim. Doch besonders Daumenverletzungen erweisen sich oft als tückischer als vermutet, weil die Fahrer während der Rennen den Lenker nicht mehr richtig halten können.