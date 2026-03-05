Weiter zum Inhalt
Dylan Ferrandis erleidet Daumenverletzung, kein Start in Indianapolis

Im Vorlauf von Daytona überdehnte sich Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis den Daumen, sodass er den Lenker nicht mehr halten kann. Der Franzose muss am kommenden Wochenende in Indianapolis pausieren.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Dylan Ferrandis muss pausieren
Foto: Ducati
Dylan Ferrandis muss pausieren
© Ducati

Der Tag in Daytona begann für den französischen Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis nach Platz 2 in Q1 sehr vielversprechend. Auch das zweite Qualifying verlief auf Platz 6 zufriedenstellend. Das Desaster ereignete sich später im Vorlauf. Bei einem Crash überdehnte er sich den Daumen, fuhr aber das Rennen auf Platz 7 zu Ende, womit er sich noch direkt für das Finale qualifizierte. Trotz der Verletzung nahm er am Main Event teil, stürzte dort aber erneut und musste das Rennen vorzeitig aufgeben.

Untersuchungen Anfang der Woche

Ein Anfang dieser Woche durchgeführtes MRT zeigte keine Knochenbrüche oder Bänderverletzungen. Im Daumen zeigten sich jedoch erhebliche Flüssigkeitsansammlungen, Entzündungen und Blutergüsse.

Negative Tests

Am Donnerstag testete Ferrandis, konnte aber den Lenker nicht festhalten. Er wird in Indianapolis am kommenden Wochenende nicht an den Start gehen. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Justin Barcia Anfang des Jahres in Anaheim, steht das Troy Lee Ducati-Werksteam nun ohne Fahrer da.

«Gleich in der ersten Runde hatte ich das Gefühl, dass ich den Lenker nicht halten konnte», erklärte Ferrandis. «Wir haben deshalb beschlossen, dieses Wochenende nicht teilzunehmen. Es ist sehr frustrierend und enttäuschend.»

Hoffnung auf Birmingham

Nach dem Triple Crown-Event von Indianapolis wird es für die US-Protagonisten ein freies Wochenende geben, womit Ferrandis mehr Zeit für seine Rehabilitation hat. In Birmingham, Meisterschaftsrunde 10, hofft er auf eine Rückkehr.

