Motocross- und Supercross-Ikone Eli Tomac (KTM) beendet seine Karriere

Am Montag verkündete Motocross- und Supercross-Ass Elic Tomac, dass er seine Karriere zum Ende dieser Saison beenden wird. Mit seinen 33 Jahren hat der US-Amerikaner in diesem Jahr noch einmal eine sehr erfolgreiche Saison mit Red Bull KTM Factory Racing erlebt und vier Siege in den 450SX-Main-Events der AMA-Supercross-Meisterschaft errungen.

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«Ende September, nach den letzten drei SMX-Läufen, werde ich mich vom Supercross- und Motocross-Rennsport zurückziehen. Das war die schwerste Entscheidung, die ich in meiner gesamten Profikarriere getroffen habe, aber ich weiß tief in meinem Herzen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist», meinte Tomac. «Ich habe Rennen und Meisterschaften gewonnen, die meine kühnsten Träume übertroffen haben. Das Rennfahren war in den letzten 25 Jahren das Einzige, wofür ich morgens aufgestanden bin und was ich kannte, aber ich würde es gegen nichts eintauschen wollen.»

Tomac wird als einer der größten Fahrer seines Sports in die Geschichte eingehen – seine Karriere erstreckte sich über 17 Profisaisons (2010 bis 2026). Der aus Cortez, Colorado, stammende Tomac belegt mit 57 Siegen in den 450SX-Hauptrennen den zweiten Platz in der ewigen Siegerliste der 450SX und mit insgesamt 32 Siegen den vierten Platz in der ewigen Siegerliste der AMA Pro Motocross 450MX.

Als zweifacher AMA-Supercross-450SX-Meister (2020, 2022) und vierfacher 450MX-Meister (2017, 2018, 2019, 2022) hat Tomac das Team USA sechs Mal beim prestigeträchtigen Motocross of Nations (MXoN) vertreten – 2022 führte er die Vereinigten Staaten als Kapitän in Red Bud zum Sieg.

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Zu Beginn seiner Karriere sicherte sich Tomac 2013 den 250MX-Titel im Motocross, nachdem er in dieser Klasse zwölf Gesamtsiege errungen hatte – darunter sein Profidebüt beim Saisonauftakt in Hangtown im Jahr 2010 –, bevor er 2014 vollständig in die Königsklasse wechselte. Zudem gewann er 2012 die 250SX-Meisterschaft der West-Division.

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Darüber hinaus gewann Tomac 2026 zum achten Mal in seiner Karriere das Daytona Supercross – ein Rekord –, wurde 2024 zum FIM-Supercross-Weltmeister in der SX1-Klasse gekrönt und 2022 mit dem ESPY Award in der prestigeträchtigen Kategorie «Bester Athlet, Action-Sport der Männer» ausgezeichnet.

«Das gesamte Team Red Bull KTM Factory Racing spricht Eli seinen Dank aus, wünscht ihm alles Gute für die Zukunft und freut sich darauf, die aktuelle Saison gemeinsam mit den bevorstehenden SMX-Playoffs erfolgreich abzuschließen, die am 26. September mit dem SMX-Weltmeisterschaftsfinale in Ridgedale, Missouri, ihren Höhepunkt finden», hieß es in einer offiziellen Mitteilung von KTM.

Eli Tomac fuhr in seiner langen Karriere für Honda, Kawasaki, Yamaha und KTM. Erst zur Saison 2026 wechselte er von Yamaha ins Werksteam von KTM.

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«Eli hat vor weit über anderthalb Jahrzehnten die Szene im Sturm erobert, und wenn er nicht in deinem Team war, hast du dir sicher gewünscht, er wäre es, denn letztendlich hättest du gegen ihn kämpfen müssen, um zu gewinnen», betonte Ian Harrison, Teammanager Red Bull KTM Factory Racing. «Im Laufe der Jahre hat sich Eli zum zweiterfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des Supercross entwickelt und zahlreiche nationale Meisterschaften sowie Supercross-Meisterschaften gewonnen. Wir hatten das Privileg, dieses Jahr mit ihm zusammenzuarbeiten, und es war nicht anders als sonst – er kämpfte jede Woche um den Titel und um Siege. Eli ist ein großartiger Fahrer, und für das Team und mich war es ein Geschenk, nach all den Jahren, in denen wir gegen ihn angetreten sind, zu sehen, wie er arbeitet, und ein besseres Verständnis für seine Sportlichkeit und Arbeitsmoral zu gewinnen. Aber wie alle guten Dinge gehen auch diese irgendwann zu Ende, und so hat Eli beschlossen, am Ende dieser Saison seine Karriere zu beenden. Unser Team ist dankbar für die Gelegenheit, die wir hatten, und wir wissen, dass er, was auch immer er in Zukunft tun wird, erfolgreich sein wird. Eli ist ein fleißiger, disziplinierter und engagierter Mensch, und wir wünschen ihm und seiner Familie von ganzem Herzen alles Gute.»

Die Erfolge von Eli Tomac: