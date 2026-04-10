Europa-freundlicher Zeitplan: Supercross Nashville mit Ken Roczen (Suzuki)
Die Ausgangslage für die Rennen zum 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Nashville könnte spannender kaum sein: Eli Tomac, Hunter Lawrence und Ken Roczen trennen nur 5 Punkte.
Im Nissan Stadium von Nashville findet der 13. Meisterschaftslauf statt© copyright free
Die US Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in der 'Music City' Nashville ihre 13. Meisterschaftsrunde und der Zeitplan ist diesmal anders als gewohnt: Bereits um 7:30 Ortszeit beginnen im offenen Nissan Stadium die Trainings-Sessions, ab 8 Uhr (15 Uhr MESZ) beginnt Race Day Live, die freie Übertragung der Qualifyings. Die Finals finden bereits in den Nachmittagsstunden Ortszeit statt, so dass in Europa die Rennen nicht mitten in der Nacht ausgetragen werden, sondern diesmal europafreundlich am Samstag-Abend.
Wetteraussichten Da es sich beim Nissan Stadium um eine offene Anlage handelt, spielt das Wetter eine wichtige Rolle. In Tennessee werden bei Sonnenschein und nur leichter Bewölkung Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad Celsius erwartet. Damit können Aktive und Zuschauer mit beste Bedingungen rechnen.
Ken Roczen befindet sich im Meisterschaftskampf um den US-Supercross-Titel© Suzuki
Titelkampf so spannend wie nie Wie Ken Roczen selber erklärte, dass er während seiner gesamten Karriere noch nie in einer solch aussichtsreichen Position wie in diesem Jahr war. Es geht um den weltweit renommiertesten Titel im Supercross. Ken Roczen hat 2013 in den USA die Westküstenmeisterschaft in der 250er Klasse gewonnen und wurde 2014 US Motocross-Champion, aber die 450er Königsklasse im Supercross ist ein anderes Kaliber. Dieser Titel würde seiner Karriere nach den WM-Titeln im Motocross und FIM-Supercross die Krone aufsetzen und genau deshalb fiebern nicht nur die deutschen Fans mit ihm mit. Sein Rückstand zur Spitze beträgt nach 12 von 17 Events nur noch 5 Punkte. Hunter Lawrence (Honda) und Eli Tomac (KTM) liegen mit 245 Zählern punktgleich an der Spitze. Zwischen den 3 Titelaspiranten geht es also in den kommenden 5 Runden ums Ganze. Auch Titelverteidiger Cooper Webb hat auf Platz 4 mit 25 Punkten Rückstand den Anschluss an die Spitze noch nicht verloren. Webb konnte in der Vergangenheit immer wieder zeigen, dass er besonders in den letzten Meisterschaftsrunden zu Hochform aufsteigen kann.
Spekulationen um Eli Tomac reißen nicht ab Schon seit 2 Wochen kursieren in den USA Gerüchte, dass Tabellenführer Eli Tomac nicht in Vollbesitz seiner Kräfte sei. Er selbst wiegelte zwar immer wieder ab, aber Tatsache ist, dass er besonders in den letzten beiden Meisterschaftsrunden nicht mehr so aggressiv wirkte wie zuvor. Die Plätze 5 in Detroit und 6 befeuerten eher die Spekulationen, als dass sie als widerlegt angesehen werden könnten. War es vielleicht doch nur eine vorübergehende Formkrise? Wir werden es erfahren.
Der Kurs im Nissan Stadium Die Strecke in Nashville hat neben Elementen wie Whoops mit 9 Hügeln und Rhythmus-Sektionen wieder eine ausgedehnte Sandsektion. Das Problem: Im Sand straucheln viele Fahrer, auch beim Überrunden und das erhöht das Risiko. Steife Supercross-Fahrwerke sind ohnehin nicht perfekt für weiche Sandböden.
Rennen Live verfolgen Auf der Streamingplattform smxvideopass.com wird nur der Videopass für die komplette Saison angeboten, also keine Einzelrennen. Die Qualifyings mit Interviews und Hintergrundinformationen können nach der Registrierung im kostenlosen Livestream von Race Day Live verfolgt werden und diese beginnen am Samstag bereits um 15 Uhr. Des Weiteren gibt es das kostenlose Livetiming und natürlich die Reportagen auf dem Portal von SPEEDWEEK.com. 450 Meisterschaftsstand nach 12 von 17 Events:
  1. Eli Tomac (USA), KTM, 245
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 245, (-0)
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 240, (-5)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 220, (-25)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 198, (-47)
  6. Joey Savatgy (USA), Honda, 153, (-92)
  7. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 144, (-101)
  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 141, (-104)
  9. Jorge Prado (E), KTM, 131, (-114)
  10. Justin Hill (USA), KTM, 117, (-128)
Ostküsten-Meisterschaften Die 250er Ostküsten-Meisterschaften gehen in Nashville in ihre 7. Runde. Nach dem Verletzungs-Aus von SMX-Champion Jo Shimoda ist nun einer der Titelkandidaten ausgeschieden, aber zwischen dem Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) und dem amerikanischen Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker bleibt es bei einer Punktdifferenz von 11 Punkten auch in dieser Klasse spannend. East Meisterschaftsstand nach Runde 6:
  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 136 Punkte
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 125, (-11)
  3. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 103, (-33)
  4. Jo Shimoda (JPN), Honda, 100, (-36)
  5. Coty Schock (USA), Yamaha, 88, (-48)
  6. Devin Simonson (USA), Yamaha, 71, (-65)
  7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 69, (-67)
  8. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-73)
  9. Henry Miller (USA), Kawasaki, 48, (-88)
  10. Derek Kelley (USA), Kawasaki, 48, (-88)
So können die Rennen verfolgt werden:
  • Ab 15 Uhr: Race Day Live (kostenlos)
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream (kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 11. April 2026*)
  • 15:00 – Race Day Live
  • 14:30 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 14:47 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 15:04 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 15:21 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 15:38 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 15:55 – 450 Gruppe C Qualifying
  • 16:12 – KTM Junior Racing Freies Training
  • 17:02 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 17:19 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 17:36 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 17:58 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 18:15 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 18:32 – 450 Gruppe C Qualifying
  • 18:49 – KTM Junior Racing Qualifying
  • 20:30 – Eröffnung
Vorläufe:
  • 21:06 – 250 Vorlauf 1 (6 Min + 1 Runde)
  • 21:20 – 250 Vorlauf 2 (6 Min + 1 Runde)
  • 21:34 – 450 Vorlauf 1 (6 Min + 1 Runde)
  • 21:48 – 450 Vorlauf 2 (6 Min + 1 Runde)
  • 22:02 – KTM Junior Finals (3 Runden)
LCQ:
  • 22:21 – 250 Last Chance Qualifier (5 Min + 1 Runde)
  • 22:32 – 450 Last Chance Qualifier (5 Min + 1 Runde)
Finals:
  • 22:57 – 250 Finale (15 Min + 1 Runde)
  • 23:29 – 450 Finale (20 Min + 1 Runde)
*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr
