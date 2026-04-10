Europa-freundlicher Zeitplan: Supercross Nashville mit Ken Roczen (Suzuki)

Eli Tomac (USA), KTM, 245 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 245, (-0) Ken Roczen (D), Suzuki, 240, (-5) Cooper Webb (USA), Yamaha, 220, (-25) Justin Cooper (USA), Yamaha, 198, (-47) Joey Savatgy (USA), Honda, 153, (-92) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 144, (-101) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 141, (-104) Jorge Prado (E), KTM, 131, (-114) Justin Hill (USA), KTM, 117, (-128) Cole Davies (NZL), Yamaha, 136 Punkte Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 125, (-11) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 103, (-33) Jo Shimoda (JPN), Honda, 100, (-36) Coty Schock (USA), Yamaha, 88, (-48) Devin Simonson (USA), Yamaha, 71, (-65) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 69, (-67) Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-73) Henry Miller (USA), Kawasaki, 48, (-88) Derek Kelley (USA), Kawasaki, 48, (-88) Ab 15 Uhr: Race Day Live(kostenlos) Livetiming(kostenlos) Livestream(kostenpflichtig) 15:00 – Race Day Live 14:30 – 250 Gruppe C Qualifying 14:47 – 250 Gruppe B Qualifying 15:04 – 250 Gruppe A Qualifying 15:21 – 450 Gruppe A Qualifying 15:38 – 450 Gruppe B Qualifying 15:55 – 450 Gruppe C Qualifying 16:12 – KTM Junior Racing Freies Training 17:02 – 250 Gruppe C Qualifying 17:19 – 250 Gruppe B Qualifying 17:36 – 250 Gruppe A Qualifying 17:58 – 450 Gruppe A Qualifying 18:15 – 450 Gruppe B Qualifying 18:32 – 450 Gruppe C Qualifying 18:49 – KTM Junior Racing Qualifying 20:30 – Eröffnung 21:06 – 250 Vorlauf 1 (6 Min + 1 Runde) 21:20 – 250 Vorlauf 2 (6 Min + 1 Runde) 21:34 – 450 Vorlauf 1 (6 Min + 1 Runde) 21:48 – 450 Vorlauf 2 (6 Min + 1 Runde) 22:02 – KTM Junior Finals (3 Runden) 22:21 – 250 Last Chance Qualifier (5 Min + 1 Runde) 22:32 – 450 Last Chance Qualifier (5 Min + 1 Runde) 22:57 – 250 Finale (15 Min + 1 Runde) 23:29 – 450 Finale (20 Min + 1 Runde)