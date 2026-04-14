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Hunter Lawrence wird in Nashville zum Rockstar mit Gibson-Les-Paul-Gitarre

Anlässlich des 13. Laufs der US-Supercross-Meisterschaften in Nashville organisierte HRC in der Gibson Garage ein 'Meet & Greet'-Event, bei dem Hunter Lawrence eine legendäre Les-Paul-Gitarre erhielt.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Hunter Lawrence bekommt seine Les-Paul-Gitarre im Spezialdesign überreicht
Hunter Lawrence bekommt seine Les-Paul-Gitarre im Spezialdesign überreicht
Foto: Honda
Hunter Lawrence bekommt seine Les-Paul-Gitarre im Spezialdesign überreicht
© Honda

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Nicht nur auf dem Siegerpodest von Nashville gab es edle Gibson-Gitarren. HRC veranstaltete in der 'Gibson Garage' ein 'Meet & Greet'-Event, bei dem eine spezielle Les-Paul-Gitarre im Hunter-Lawrence-Design präsentiert wurde.

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Das Gibson-Branding an Hunters Werks-Honda
Das Gibson-Branding an Hunters Werks-Honda
Foto: Honda
Das Gibson-Branding an Hunters Werks-Honda
© Honda

Music City Nashville

Nashville wird aus gutem Grund als 'Music City' bezeichnet, denn die Hauptstadt des US-Bundesstaats Tennessee gilt weltweit als das kulturelle Zentrum der Country-Musik. In der Stadt gibt es zahlreiche Clubs und Bars, in denen täglich Livemusik gespielt wird. Außerdem gibt es zahlreiche Musikproduktionsstudios, Plattenfirmen und Musikinstrumentenhersteller.

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Im Artikel erwähnt

Gibson und Nashville

Der traditionsreiche Gitarrenbauer Gibson kommt ebenfalls aus Nashville und in der Stadt gibt es natürlich einen exklusiven Showroom (Gibson Garage), in dem alle Gibson-Modelle ausgestellt sind. Hunter und Jett Lawrence luden am Freitag vor dem Rennen zu einem 'Meet & Greet' in den Showroom ein.

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Die Les-Paul-Gitarre von Gibson im Hunter-Lawrence-Design
Die Les-Paul-Gitarre von Gibson im Hunter-Lawrence-Design
Foto: Honda
Die Les-Paul-Gitarre von Gibson im Hunter-Lawrence-Design
© Honda

Spezielles Les-Paul-Design für Hunter Lawrence

HRC-Sponsor SKDA gestaltete ein spezielles Gitarren-Design für Hunters Bike im Rahmen der Zusammenarbeit mit Gibson und dem Gibson Garage Store von Nashville. Hunter bekam eine individuell gestaltete Gibson-Gitarre überreicht, und zwar ein Modell der legendären 'Les Paul', welche die Marke Gibson weltweit bekannt gemacht hat. Außerdem testete Hunter auch diverse akustische Gitarren-Modelle des aktuellen Gibson-Lineups.

E-Gitarren für die Sieger

Auf dem Podium von Nashville erhielten Sieger und Platzierte ebenfalls Les-Paul-Gitarren als Siegertrophäe überreicht. Sieger Hunter Lawrence bekam ein gelbes Les-Paul-Modell, Cooper Webb und Ken Roczen blaue Solidbody-Gitarren. Die gelbe Gitarre des Siegers hat ins Griffbrett eingelegte Perlmutt-Inlays und hochwertige Humbucker-Pickups. «Gibson hat in Nashville mit all den Rockstars und Künstlern eine unglaublich prestigeträchtige und exklusive Ausstrahlung», erklärte Hunter. «Wenn man im Gibson Garage Store ist und durch den Backstage-Bereich geht, spürt man diese ganz besondere Atmosphäre. Das ist schon beeindruckend.» US-Honda-Händler Southern Honda Powersports aus Chattanooga stellte im Laden die Modelle CRF450R und CRF250R aus.

Als Siegertrophäen gab es in Nashville edle Gibson Gitarren
Als Siegertrophäen gab es in Nashville edle Gibson Gitarren
Foto: Honda
Als Siegertrophäen gab es in Nashville edle Gibson Gitarren
© Honda

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Hunter Lawrence testete auch akustische Gitarrenmodelle von Gibson
Hunter Lawrence testete auch akustische Gitarrenmodelle von Gibson
Foto: Honda
Hunter Lawrence testete auch akustische Gitarrenmodelle von Gibson
© Honda

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