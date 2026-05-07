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Husqvarna USA: Ab 2027 kein offizielles Werksteam mehr im Supercross

Husqvarna USA hat angekündigt, nach Ende der Saison 2026 in den USA kein Werksteam mehr zu betreiben, sondern seine Strategie in Richtung eines Leasingmodells zu ändern.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Husqvarna wird in den USA künftig kein Werksteam mehr betreiben
Husqvarna wird in den USA künftig kein Werksteam mehr betreiben
Foto: Husqvarna
Husqvarna wird in den USA künftig kein Werksteam mehr betreiben
© Husqvarna

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Husqvarna USA ändert ab dem kommenden Jahr seine strategische Ausrichtung. «Ab 2027 wird sich die Marke davon verabschieden, ein eigenes Werksteam zu betreiben», heißt es in der Pressemitteilung. «Stattdessen werden künftig unabhängige Teams und Fahrer mit Materialien auf Werksniveau sowie der technischen Expertise für die SMX-Serie unterstützt. Diese Weiterentwicklung stellt die Präsenz der Marke auf höchstem Level sicher.»

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Leasingmodell geplant

Husqvarna plant ein Motor-Leasingprogramm im professionellen Rennsport. Aufbauend auf bestehenden Strukturen wird das Programm ausgewählten Teams und Fahrern Motoren sowie Fahrwerkskomponenten auf Werksniveau als Leasing zur Verfügung stellen. Dieses Programm soll es der Marke ermöglichen, auch künftig aktiv in der SMX-Serie vertreten zu bleiben.

Laufende Saison ist nicht von den Maßnahmen betroffen

Die laufende Saison ist von den Maßnahmen nicht betroffen. Das Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing wird bis zum Ende der Saison 2026 antreten, inklusive der SMX-Nachsaison.

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