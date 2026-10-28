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Husqvarna USA 2027 ohne Werksteam: Das sind die Satellitenteams

Husqvarna stellt sich im kommenden Jahr in den USA neu auf: Neben Team Tedder in der 450er-Klasse werden AEO Powersports und BarX Racing 2027 in der 250er-Klasse an den Start gehen.

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Husqvarna unterstützt 2027 in den USA nur noch Satellitenteams
Husqvarna unterstützt 2027 in den USA nur noch Satellitenteams
Foto: Husqvarna
Husqvarna unterstützt 2027 in den USA nur noch Satellitenteams
© Husqvarna

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Husqvarna stellte zu Saisonende 2026 in den USA sein Werks-Engagement ein. Künftig wird es nur noch werksunterstützte Satellitenteams geben. Neben Team Tedder in der 450er-Klasse wird Husqvarna künftig zwei unabhängig geführte Teams in der 250er-Kategorie unterstützen.

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Das AEO-Powersports-Husqvarna-Racing-Team und Toyota Redlands BarX Husqvarna werden mit der FC 250 in der AMA Supercross Championship, der Pro Motocross Championship sowie in den SMX-Playoffs antreten.

AEO setzt weiter auf Carson Mumford

AEO Powersports plant ein Programm mit drei Fahrern. Carson Mumford wurde bereits bestätigt. Zwei Piloten sollen in der Westküsten-Meisterschaft der 250SX-Klasse, in der 250MX-Serie und in den SMX-Playoffs antreten. «Der Markenwechsel verleiht unserem Team ein vollständig neues Erscheinungsbild», erklärte Teambesitzer Jeremy Scism. «Mit Carson Mumford wollen wir an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen und den Werksteams einheizen.»

BarX plant bis zu sechs Fahrer

Toyota Redlands BarX Husqvarna will bis zu sechs Fahrer einsetzen. Lux Turner bleibt dem Team erhalten, die komplette Besetzung soll separat bekannt gegeben werden. BarX hat sich vor allem als Entwicklungsteam einen Namen gemacht und bietet sowohl etablierten Profis als auch Nachwuchsfahrern eine Plattform. «Der Wechsel zu Husqvarna gibt uns die Möglichkeit, etwas Besonderes aufzubauen», betonte Mitbesitzer Myron Short.

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