Jett Lawrence (HRC) fällt nach Trainingscrash erneut verletzt aus

Die Nachricht, die zunächst nur als Gerücht kursierte, wurde nun von HRC offiziell bestätigt. Jett Lawrence ist verletzt und wird einen Großteil der Supercross-Saison verpassen. Das Drama ereignete sich am Freitag während des Trainings in Florida. Jett brach sich den rechten Knöchel. Der Australier wurde bereits in Florida operiert. Er wird voraussichtlich mindestens drei Monate ausfallen.

Werbung

Werbung

«Worte können nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle», erklärte Lawrence. «Das Team und ich haben in der Nebensaison so viel Arbeit in die Verbesserung gesteckt. Ich werde mich jetzt voll und ganz auf meine Genesung konzentrieren. Mein Ziel ist es, diesen Knöchel vollständig zu heilen, um so wettbewerbsfähig wie eh und je in den Wettkampf zurückzukehren.»

Nach den Wirbelbrüchen von SMX-Champion Jo Shimoda ist das nun schon der zweite Ausfall für HRC noch vor dem Saisonbeginn am 10. Januar in Anaheim. Dort werden nur Hunter Lawrence in der 450er Klasse und Chance Hymas in der 250er Klasse für HRC antreten können.

«Dies war eine brutale Vorsaison für uns», erklärte Brandon Wilson, Race Manager bei American Honda. «Zuerst das Drama mit Jo und jetzt passiert so etwas mit Jett noch bevor wir überhaupt nach Anaheim fahren. Es ist schade, denn die Atmosphäre innerhalb des Teams war wirklich stark und die Fahrer waren sehr zufrieden mit ihren Bikes. Wir alle wissen, dass Jett einer der Favoriten für die Supercross-Meisterschaften war, aber als Profis wissen wir auch, dass Verletzungen Teil des Sports sind. Das Wichtigste für Jett ist, sich jetzt die Zeit zu nehmen, die für eine vollständige Genesung erforderlich ist. In der Zwischenzeit ist das Team zu 100 Prozent entschlossen, Hunter und Chance voll und ganz zu unterstützen. Beide Fahrer haben letztes Jahr gezeigt, dass sie die Geschwindigkeit haben, um Siege oder sogar Titel zu erringen. Ich denke, sie sind bereit, 2026 einen weiteren Schritt zu tun.»

Werbung

Werbung