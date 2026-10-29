Troy Lee Designs Red Bull Ducati USA: Joey Savatgy wird Werksfahrer

Nach der Verpflichtung von RJ Hampshire wurde nun das Geheimnis um den zweiten Werksfahrer im Team 'Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing' gelüftet: Joey Savatgy unterzeichnete einen Mehrjahresvertrag.

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Die Karriere von Joey Savatgy

Savatgy stammt aus Thomasville, Georgia, und begann seine professionelle Rennkarriere im Jahr 2013. Er etablierte sich schnell als Titelanwärter in der 250er-Klasse und verpasste 2016 nur knapp den Gewinn der 250SX-Ostküstenmeisterschaft. 2019 wechselte er in die 450er-Klasse und wurde nach mehreren Top-5-Platzierungen 'Rookie of the Year'. Er holte 13 Top-5-Platzierungen, darunter einen vierten Platz beim Philadelphia Supercross im Jahr 2026. Savatgy beendete die US-Supercross-Meisterschaften 2026 auf Platz 8.

Mehrjahresverträge für beide Fahrer

«Da sowohl Savatgy als auch Hampshire Mehrjahresverträge abgeschlossen haben, kann sich das Team auf die kontinuierliche Weiterentwicklung konzentrieren», heißt es in der Mitteilung.

«Wenn man bedenkt, dass die letzten Jahre für mich nicht die besten waren, konnte ich zeigen, dass wir mit dem richtigen Team auch gute Ergebnisse erzielen können. «Es ist großartig, wieder in einem Werksteam zu sein. Ich denke, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen ein großer Vorteil sind. Ich freue mich darauf, loszulegen und ein komplettes Bootcamp außerhalb der Saison zu veranstalten, um alle im Team kennenzulernen. Es wird ein gutes Jahr.»

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