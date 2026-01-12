Jorge Prado (KTM) überwältigt: «Das liegt über meinen Erwartungen!»

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Neben dem Sieger Eli Tomac strahlte auch Red-Bull-KTM-Teamkollege Jorge Prado am Samstagabend in Anaheim, als hätte er das Rennen gewonnen. Der 25-jährige Spanier hatte nach dem Fiasko mit Kawasaki im Spätsommer 2025 die Reißleine gezogen und ist für 2026 unter massiv reduzierter Gage zu KTM zurückgekehrt. Der Wechsel hat sich scheinbar mehr als gelohnt. Prado sprang gleich beim Auftakt in Anaheim am Samstagabend als Dritter auf das Podium und feierte danach ausgelassen.
Der vierfache Motocross-Weltmeister der Klassen MX2 und MXGP erntete im legendären «Angel Stadium» von Anaheim den Lohn für viele Monate harter Arbeit. Im Finale gelang ihm ein lupenreiner Holeshot, danach ließ er den drückenden Tomac vorbei und musste später nur noch Ken Roczen passieren lassen. Prado feierte sein Podium bereits einige Kurven vor dem Ziel mit freudigen Gesten in Richtung seiner Crew.
«Das liegt wirklich über meinen Erwartungen», jubelte Prado nach seinem dritten Platz. «Das Ziel für das Wochenende war es eigentlich, gut durch alle Sessions zu kommen und das Beste zu zeigen, was für mich möglich ist.» Prado deutete mit seinem Sieg im Vorlauf bereits sein Potenzial mit der KTM an, auch da gelang ihm der beste Start. Der Spanier aus Lugo gestand: «Den Vorlauf zu gewinnen, war unglaublich. Ich bin aber auch sehr happy mit dem Finalrennen und dem Platz auf dem Podium.»
Zum Verlauf des Hauptrennens in Anaheim sagte Jorge Prado: «Ich bin innerhalb meines Leistungsvermögens gefahren und mir fehlen immer noch ein wenig die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Alles, was ich sagen kann, ist, dass sich harte Arbeit immer bezahlt macht. Es ist großartig, die Saison so beginnen zu können. Wir werden jetzt weiter lernen und freuen uns auf eine neue Chance nächste Woche.» Für Prado ist es auch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, der Spanier feierte am 5. Januar seinen 25er.
