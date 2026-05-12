Jorge Prado (Red Bull KTM): Bereit für die US-Outdoor-Saison

Für Jorge Prado endete die durchwachsene US-Supercross-Saison 2026 mit einem echten Highlight. Der vierfache Motocross-Weltmeister wetzte beim Titelgewinn von Ken Roczen als Tagesdritter auf das Podium – hinter Sieger Chase Sexton (Kawasaki) und Justin Cooper (Yamaha). Der 25-jährige Spanier war ja für 2026 von Kawasaki zu seinem Langzeit-Arbeitgeber KTM zurückgekehrt.

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Die Punkte von Salt Lake City brachten Prado in der Gesamtwertung der diesjährigen SX-Saison auf Platz 9, knapp hinter Joey Savatgy (Honda). Prado stand 2026 zweimal auf dem Podium. «Wir haben in diesem Jahr so viel gelernt», stellte Prado, der in Salt Lake City im Qualifying auf Platz 8 fuhr, fest. «Ehrlich gesagt, dachte ich, dass der Wechsel von der MXGP zum Supercross ein wenig einfacher sein würde, aber Supercross ist eine komplett andere Welt.» Prado setzte in seinem Heat-Race in Salt Lake einen weiteren Holeshot und beendete den Lauf blitzsauber auf Platz 2.

Prado: «Eine ganz coole Supercross-Saison»

Sein Fazit zu seiner zweiten US-SX-Saison, die er verletzungsbedingt für ein paar Wochen unterbrechen musste. «Es war am Ende eine ganz coole Supercross-Saison für mich. Ich bin happy, dass ich das Jahr so zu Ende bringen konnte. Nach dem dritten Platz beim Start in Anaheim waren die Erwartungen natürlich überall recht hoch. Aber ich habe gewusst, dass es eine Lernkurve sein würde. Wir hatten einige gute und einige schlechte Momente. Aber am Ende haben wir in Salt Lake mit einer hervorragenden Fahrt nochmals auf das Podium springen können.»

«Ich bin stolz auf mich und auf die tägliche Arbeit – aber auch auf die Arbeit des Teams Red Bull KTM Factory Racing. Das Team hat auch auf der Teststrecke sehr viel gearbeitet und das Bike mit mir gemeinsam verbessert.» Somit ist klar: Prado gehört in dieser Form zum erweiterten Favoritenkreis, wenn die US-Outdoor-Saison am 30. Mai in Pala in Kalifornien startet, zumal der Spanier zuletzt auch schon immer wieder Motocross trainiert hat und schnell ist.

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