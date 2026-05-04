Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. US-Cross
  4. /
  5. US-Supercross
  6. /
  7. News
Werbung
Jorge Prado (KTM) über die Kollision mit Webb: «Er tut es immer wieder»
Im Finale von Denver kam es zur Kollision zwischen Jorge Prado (KTM) und Cooper Webb (Yamaha). Webb stürzte und fiel auf den 11. Platz zurück. Jorge Prado beendete das Rennen auf Platz 6.
US-Supercross
Jorge Prado glänzte in Denver mit perfekten StartsJorge Prado glänzte in Denver mit perfekten StartsFoto: Align Media
Jorge Prado glänzte in Denver mit perfekten Starts© Align Media
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Thema der Woche
Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
Werbung
Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado war nach dem Debakel von Philadelphia, wo er im Schlamm von Ken Roczen (Suzuki) gleich zweimal überrundet wurde, besonders motiviert. Dass Schlammrennen nicht zu seinen großen Stärken gehört, ist allgemein bekannt. Die Verhältnisse in Denver waren hart und trocken, wie in Spanien eben, ganz nach dem Geschmack von Prado.
Werbung
Werbung
Jorge Prado in DenverJorge Prado in DenverFoto: Align Media
Jorge Prado in Denver© Align Media
Blitzstarter Prado Der vierfache Motocross-Weltmeister gewann den zweiten Vorlauf mit einem Start-Ziel-Sieg vor Chase Sexton (Kawasaki) und Tabellenführer Ken Roczen. Ins Finale startete er von einer Mittelposition der Startanlage, zog den Holeshot und duellierte sich in der ersten Runde mit dem späteren Sieger Hunter Lawrence (Honda). Auch Ken Roczen brauchte ein paar Runden, um sich gegen den Spanier durchzusetzen. Die beiden Europäer lieferten sich ein Dragrace - Rad an Rad, bevor sich der Thüringer endgültig durchsetzen konnte. Bis zur Hälfte des Rennens rangierte Prado auf dem 3. Platz hinter Lawrence und Roczen. In der zweiten Rennhälfte rückten Eli Tomac (KTM) und Cooper Webb (Yamaha) nach. Seinem Teamkollegen Tomac leistete er nur wenig Widerstand. Es folgte Cooper Webb. Der Titelverteidiger schien sich bereits gegen den Spanier durchgesetzt zu haben, doch Prado konnte immer wieder kontern. In der 21. Runde stach Webb vor einer Linkskehre nach innen hinein. Prado gab nicht nach und es kam zur Kollision. Webb stürzte, Prado kam von der Strecke ab, konnte aber sofort weiterfahren. Der frustrierte Webb verlor viel Zeit und konnte auf Platz 11 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Prado wurde in den letzten beiden Runden noch von Malcolm Stewart und Chase Sexton kassiert und kam schließlich auf Rang 6 ins Ziel. In der Tabelle rangiert Prado nach 16 von 17 Meisterschaftsläufen auf dem 10. Platz, 3 Punkte hinter KTM-Privatier Justin Hill und mit einem Vorsprung von 4 Punkten vor Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis auf Platz 11.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
«Wenn ich schwer zu überholen bin, muss er eben schneller werden.»Jorge Prado
Werbung
Werbung
Jorge Prado in DenverJorge Prado in DenverFoto: Align Media
Jorge Prado in Denver© Align Media
Thema der Woche
Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
Prado über Webb: «Er tut es immer wieder.» Zur Kollision mit Cooper Webb äußerte sich Prado selbstbewusst: «Er tut es immer wieder, aber es ist seine Meisterschaft, die er sich damit ruiniert, nicht meine. Natürlich könnte er sauberer fahren, aber so ist eben Supercross. Es macht mir nichts aus. Ich muss nur besser werden, damit er gar nicht erst in Versuchung gerät. Wenn ich schwer zu überholen bin, muss er eben schneller werden. Mein Ziel ist es, mich zu verbessern, um gar nicht erst in solche Situationen zu geraten.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • US-Supercross
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Rennen
  2. Startaufstellung
Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Hunter Lawrence
Hunter Lawrence
96
25
21:46,832
51,007
25
02
Ken Roczen
Ken Roczen
94
25
+12,314
51,581
22
03
Eli Tomac
Eli Tomac
3
25
+19,465
52,006
20
04
Malcolm Stewart
Malcolm Stewart
27
25
+23,442
53,136
18
05
Chase Sexton
Chase Sexton
4
25
+26,147
53,304
17
06
Jorge Prado
Jorge Prado
26
25
+28,406
52,511
16
07
Garrett Marchbanks
Garrett Marchbanks
36
25
+30,896
53,336
15
08
Justin Barcia
Justin Barcia
51
25
+33,886
52,927
14
09
Dean Wilson
Dean Wilson
15
25
+36,810
53,691
13
10
Dylan Ferrandis
Dylan Ferrandis
14
25
+42,631
53,134
12
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Philadelphia
    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Denver
    Empower Field at Mile High, USA
    02.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Salt Lake City
    Rice-Eccles Stadium, USA
    09.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Philadelphia
    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Denver
    Empower Field at Mile High, USA
    02.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Salt Lake City
    Rice-Eccles Stadium, USA
    09.05.2026
    Zum Event
US-Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM