Kann Eli Tomac (Red Bull KTM) in Philadelphia starten oder ist er verletzt?

Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac hatte zu Saisonbeginn die Führung übernommen und schien die Meisterschaften zu dominieren. Gegen Saisonmitte rückten seine Verfolger Hunter Lawrence und Ken Roczen immer näher und speziell bei Hunter Lawrence schien nach seinem ersten Sieg in der 450er Klasse in Arlington endlich der Knoten geplatzt zu sein: Hunters Selbstvertrauen verbesserte sich zusehends und der Australier gewann danach in Indianapolis, Birmingham und Nashville. Tomac beeindruckte mit seinem Sieg in Daytona, Meisterschaftsrunde 8, doch nach Detroit, Meisterschaftsrunde 11, schien er abzubauen.

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War Eli Tomac schon vorher verletzt?

In den USA kursierten seit Wochen Gerüchte, dass sich Tomac im Training verletzt habe, doch diese Spekulationen wurden immer wieder dementiert, auch und insbesondere von Tomac selbst. Dennoch war klar erkennbar, dass Eli nicht mehr die Aggressivität an den Tag legte (oder legen konnte) wie zu Saisonbeginn.

Die Dramen von Nashville und Cleveland

Es folgte Tomacs herber Rückschlag in Nashville, wo er das Qualifying und den Vorlauf gewann und dann im Finale stürzte und auf Platz 12 nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte. Tomac fiel mit 15 Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 3 zurück und stand vor einer Woche in Cleveland noch stärker unter Druck. Er flog im Qualifying in den Whoops über den Lenker ab, schlug hart ein und konnte danach nicht zu den Rennen des Triple Crown Events antreten, das später Ken Roczen gewann. Offenkundig verletzte er sich an der Schulter. Doch wie sich herausstellte, ist noch mehr passiert.

Zusätzlich Hüftprobleme

In der später von KTM veröffentlichten Pressemitteilung war von einer Hüftverletzung die Rede. Ob Tomac in Philadelphia antreten kann, ließ das Team offen, aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass Tomac auch in Philadelphia am kommenden Wochenende nicht am Start stehen kann. In der Meisterschaftstabelle ist er inzwischen mit 31 Punkten Rückstand auf Platz 4 hinter Hunter Lawrence, Ken Roczen und Cooper Webb zurückgefallen. Seine Titelchancen waren eigentlich schon nach dem Cleveland-Debakel dahin. Deshalb wird er vermutlich das einzig Richtige tun und seine Verletzungen auskurieren und nicht in Philadelphia starten.

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