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USA: Malcolm Stewart wird Kawasaki-Werksfahrer, Marchbanks verlängert

Kawasaki wird im kommenden Jahr in den USA mit Malcolm Stewart und Garrett Marchbanks in der 450er-Klasse antreten. Für Stewart ist dieser Schritt eine Rückkehr zu seinen Wurzeln.

US-Supercross

Malcolm Stewart wird Kawasaki-Werksfahrer
Malcolm Stewart wird Kawasaki-Werksfahrer
Foto: Kawasaki
Malcolm Stewart wird Kawasaki-Werksfahrer
© Kawasaki

Im Artikel erwähnt

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Wenige Tage nach dem offiziellen Abschied von Chase Sexton aus dem Kawasaki-Werksteam wurde Malcolm Stewart als neuer Kawasaki-Werksfahrer bekanntgegeben. Stewart hatte sich nach Bekanntgabe des Ausstiegs von Husqvarna vom Werks-Engagement als 'free agent' angeboten. Garrett Marchbanks wurde vom Team bestätigt. Er erhielt eine Vertragsverlängerung. Das Engagement von Cornelius Toendel, der nach Sextons Verletzung als Interimsfahrer engagiert wurde, ist nicht verlängert worden.

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Stewart: Rückkehr zu seinen Wurzeln

Für Malcolm Stewart ist das Engagement eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn er war während seiner gesamten Amateurkarriere auf Kawasaki unterwegs. «Ich habe meine Rennkarriere als Amateur auf einer Kawasaki begonnen», erklärte der 34-Jährige. «Es ist ein Moment, in dem sich der Kreis schließt. Ich habe meine Karriere bei Kawasaki begonnen und nun kehre ich dorthin zurück, wo alles begann. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten.»

Marchbanks verlängert

Der Vertrag von Garrett Marchbanks wurde nach seiner Rookie-Saison 2026 um ein weiteres Jahr verlängert. Er wurde in diesem Jahr Sechster der US Nationals und der SMX-Gesamtwertung und damit 'Rookie of the Year'. «Ich freue mich riesig, 2027 wieder bei Kawasaki dabei zu sein. Ich bin super stolz auf das ganze Team und die tolle Arbeit, die sie in diesem Jahr geleistet haben. Wir haben im Laufe der Saison viel gelernt und ich möchte darauf weiter aufbauen.»

Im Artikel erwähnt

Dan Fahie, Kawasaki-Racing-Senior-Manager, erklärte: «Wir sind für 2027 stark aufgestellt, wobei Garrett für sein zweites Jahr ins Team zurückkehrt und Malcolm neu ins Team kommt. Garrett hat im vergangenen Jahr gute Fortschritte gemacht und wir freuen uns darauf, auf diesem Fundament aufzubauen. Malcolm bringt nachgewiesene Erfahrung und eine starke Arbeitsmoral in das Team ein, was ihn zu einer großartigen Ergänzung unseres Teams macht. Beide Fahrer verfügen über das Talent und die Fähigkeiten, an der Spitze der 450er-Klasse anzutreten.»

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