Ken Roczen (Suzuki/4) krank in Arlington: «Habe gerettet, was ich konnte»

Ken Roczen ist niemand, der nach Ausreden sucht, wenn etwas nicht klappt. Wenn er Probleme hat, behält er sie am liebsten für sich. Am Samstag in Arlington führte der Deutsch-Amerikaner das Rennen 17 Runden lang an, nachdem er den ersten Vorlauf mit einem Start-Ziel-Sieg gewonnen hatte. Ken schien topfit zu sein, doch der Schein trügte.

Werbung

Werbung

Ken Roczen ging angeschlagen an den Start

In Wirklichkeit haderte Ken in Texas mit gesundheitlichen Problemen. «Ich wurde immer kranker, je näher das Wochenende rückte. Ich habe alles getan, was ich konnte, um den Abend zu überstehen, und ich muss mit dem Ausgang zufrieden sein. Nach 15 Minuten war ich einfach platt.»

«Ich wurde immer kranker, je näher das Wochenende rückte.» Ken Roczen

Ken Roczens Artwork in Arlington war besser als sein tatsächlicher Zustand Foto: Suzuki Ken Roczens Artwork in Arlington war besser als sein tatsächlicher Zustand © Suzuki

Werbung

Werbung

Gute Starts, spannende Duelle

«Ich habe gerettet, was ich konnte», erklärte Roczen. «Angesichts der Umstände war es ein guter Tag für uns. Die Starts waren gut, das Rennen war gut, aber ich konnte am Ende nichts mehr machen. Ich werde mich diese Woche ausruhen, um gesund und fit nach Daytona zu kommen.»

Zweimal Pech in Folge

Mit zwei Rückschlägen in Folge hat Ken Roczen nach 7 von 17 absolvierten Rennen in der Tabelle auf Platz 4 einen Rückstand von 18 Punkten, doch es gilt die alte Regel: Eine Meisterschaft gewinnt man an seinen schlechten Tagen. In Seattle vor zwei Wochen wurde Ken Roczen von Hunter Lawrence abgeräumt und in Ermangelung eines Elektrostarters kam er nur auf Platz 10 ins Ziel. In Arlington folgten nun die gesundheitlichen Probleme und Platz 4. Unter normalen Umständen wären in Seattle ein Podium und in Arlington ein Sieg möglich gewesen.

2025: Sieg in Daytona

Ken Roczen ist das ganze Jahr über fantastisch gefahren. Die Probleme der letzten beiden Rennen lagen außerhalb seiner Kontrolle. Im vergangenen Jahr gewann Kenny dieses prestigeträchtige Rennen im infield des Daytona Motor Speedways.

450 Ergebnis Arlington:

Hunter Lawrence (AUS), Honda Eli Tomac (USA), KTM Cooper Webb (USA), Yamaha Ken Roczen (D), Suzuki Justin Cooper (USA), Yamaha Chase Sexton (USA), Kawasaki Joey Savatgy (USA), Honda Aaron Plessinger (USA), KTM Christian Craig (USA), Honda Dylan Ferrandis (F), Ducati

Werbung

Werbung

Meisterschaftsstand nach Event 7 von 17: