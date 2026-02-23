US-Supercross Lites Ost
Ken Roczen (Suzuki/4) krank in Arlington: «Habe gerettet, was ich konnte»
Ken Roczen (Suzuki) lag in Arlington 17 Runden lang in Führung, doch am Ende fiel er auf Platz 4 zurück, weil er wegen gesundheitlicher Probleme mit seinen Kräften am Ende war.
Ken Roczen ist niemand, der nach Ausreden sucht, wenn etwas nicht klappt. Wenn er Probleme hat, behält er sie am liebsten für sich. Am
Ken Roczen ging angeschlagen an den Start
In Wirklichkeit haderte Ken in Texas mit gesundheitlichen Problemen. «Ich wurde immer kranker, je näher das Wochenende rückte. Ich habe alles getan, was ich konnte, um den Abend zu überstehen, und ich muss mit dem Ausgang zufrieden sein. Nach 15 Minuten war ich einfach platt.»
Gute Starts, spannende Duelle
«Ich habe gerettet, was ich konnte», erklärte Roczen. «Angesichts der Umstände war es ein guter Tag für uns. Die Starts waren gut, das Rennen war gut, aber ich konnte am Ende nichts mehr machen. Ich werde mich diese Woche ausruhen, um gesund und fit nach Daytona zu kommen.»
Zweimal Pech in Folge
Mit zwei Rückschlägen in Folge hat Ken Roczen nach 7 von 17 absolvierten Rennen in der Tabelle auf Platz 4 einen Rückstand von 18 Punkten, doch es gilt die alte Regel: Eine Meisterschaft gewinnt man an seinen schlechten Tagen. In Seattle vor zwei Wochen wurde Ken Roczen von Hunter Lawrence abgeräumt und in Ermangelung eines Elektrostarters kam er nur auf Platz 10 ins Ziel. In Arlington folgten nun die gesundheitlichen Probleme und Platz 4. Unter normalen Umständen wären in Seattle ein Podium und in Arlington ein Sieg möglich gewesen.
2025: Sieg in Daytona
Ken Roczen ist das ganze Jahr über fantastisch gefahren. Die Probleme der letzten beiden Rennen lagen außerhalb seiner Kontrolle. Im vergangenen Jahr gewann Kenny dieses prestigeträchtige Rennen im infield des Daytona Motor Speedways.
450 Ergebnis Arlington:
Hunter Lawrence (AUS), Honda
Eli Tomac (USA), KTM
Cooper Webb (USA), Yamaha
Ken Roczen (D), Suzuki
Justin Cooper (USA), Yamaha
Chase Sexton (USA), Kawasaki
Joey Savatgy (USA), Honda
Aaron Plessinger (USA), KTM
Christian Craig (USA), Honda
Dylan Ferrandis (F), Ducati
Meisterschaftsstand nach Event 7 von 17:
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 149
Eli Tomac (USA), KTM, 145 (-4)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 133 (-16)
Ken Roczen (D), Suzuki, 131 (-18)
Chase Sexton (USA), Kawasaki, 122 (-27)
Justin Cooper (USA), Yamaha, 112 (-37)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 87 (-62)
Jason Anderson (USA), Suzuki, 84 (-65)
Joey Savatgy (USA), Honda, 80 (-69)
Aaron Plessinger (USA), KTM, 79 (-70)
Jorge Prado (E), KTM, 73, (-76)
