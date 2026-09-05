Erstaunlich: Motocross-Star Ken Roczen startet bei der Offroad-Truck-WM

Zweirad-Ass Ken Roczen nützt seine Zeit, bevor es in den USA in die Vorbereitung auf die neue Supercross-Saison geht, für einen besonderen Renneinsatz. Der Mattstedter geht an diesem Wochenende bei der inoffiziellen 57. Polaris World Championship an den Start. In dieser speziellen US-Rennserie wird mit modifizierten Pickup-Trucks und Buggys auf weitläufigen Offroad-Strecken gefahren, inklusive Sprüngen.

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Schauplatz des Events mit Volksfest-Charakter ist der Crandon International Offroad-Road Raceway im US-Bundesstaat Wisconsin. Roczen startet im Team Ryan Beat Motorsports Racing mit Sitz in Denver in Colorado in einem Chevrolet. Die erfahrene Truppe hat bereits fünf Titel geholt. Roczen, der in der Klasse Pro 2 antritt, wird auch bei diesem Ausflug ins Vierradmetier von seinen Sponsoren wie Red Bull, Fox sowie Reifenhersteller Yokohama unterstützt. Interessant: In der Buggy-Klasse ist bei dem Event auch ein Team in den Farben des chinesischen Motorradherstellers CF Moto am Start, der aktuell den Einstieg in die Superbike-WM plant .

Gefahren wird mit den überbreiten Offroad-Trucks mit weicher Dämpfung größtenteils im Drift-Stil. Roczen sicherte sich im ersten Qualifying Platz 10. «Tag 1 war schon mal super viel Spaß – ich bin bereit für die Rennen am Samstag», erklärte der Deutsche. Zur Erinnerung: Der 32-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits in die Rennserie geschnuppert.

Damit zeichnet sich im Fall von Roczen auch ab, dass er nach seiner Zweiradkarriere dem Rennsport bei den Autos treu bleiben könnte. Ähnliche Werdegänge haben in den USA bereits zahlreiche ehemalige Motocross-Asse wie Kawasaki-Ikone Jeff Ward hingelegt.

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