Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki): Beendet er jetzt seine Karriere?

Nachdem Ken Roczen im Alter von 32 Jahren mit dem Gewinn der US-Supercross-Meisterschaften sein Lebensziel erreicht hat, muss er die Situation zunächst verarbeiten. Klar ist: An den Ende Mai beginnenden US-Nationals, den Motocross-Meisterschaften, wird er nicht teilnehmen. Schon vor zwei Jahren fasste der Thüringer den Entschluss, sich ausschließlich auf Supercross zu fokussieren.

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Anfang Januar 2027 beginnt in Anaheim die nächste Saison. Hier könnte Ken Roczen mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers antreten. «Nach einer langen Saison habe ich gerade keine Lust, aufs Motorrad zu steigen und ich denke darüber nach, aufzuhören», erklärte er gegenüber dem Forbes-Magazine. «Man ist so stark beschäftigt und dann hört es plötzlich auf. Ich weiß, dass das eine sehr schwierige Aufgabe ist. Man kann leicht sagen, dass man die Karriere beendet, aber es ist schwer.»

Motivationsschub nach Titelgewinn?

Ken Roczen hat gerade in diesem Jahr bewiesen, dass er immer noch über den Speed und die Fähigkeit verfügt, auf höchstem Level zu fahren und zu gewinnen. Der Titelgewinn 2026 könnte aber auch etwas Druck von seinen Schultern nehmen und ihm neue Motivation geben, um den Rest seiner Karriere zu genießen. Nicht nur die deutschen Fans hoffen, dass er weitermacht. Ken Roczen auf der Strecke zu beobachten, ist und bleibt ein Vergnügen. Ken Roczen fährt seit seinem 15. Lebensjahr auf höchstem Niveau. 17 Jahre lang steht er unter permanentem Druck und musste schwere Verletzungen überwinden. Für ihn wird es definitiv keine leichte Entscheidung.