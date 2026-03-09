Ken Roczen (Suzuki): «Ich versuche, meine positive Einstellung zu halten»

Beim 9. Meisterschaftslauf in Indianapolis hatte HEP Suzuki-Pilot Ken Roczen gute Chancen, das Triple Crown-Event zu gewinnen. Das wäre zur Saisonmitte der perfekte Zeitpunkt gewesen, um seinen Rückstand zur Spitze von 20 Punkten (vor dem Rennen) zu verkürzen und sich im Titelkampf zu halten.

Guter Auftakt in den Tag

Der Tag im Lucas Oil Stadium begann nahezu einwandfrei. Im ersten Finale startete er zwar gut, aber nicht perfekt, überholte in den ersten Runden Justin Cooper, Jorge Prado und Cooper Webb und gewann das Rennen mit einer souveränen Leistung. Der Start zum zweiten Finale war etwas schlechter und Ken wollte seine im ersten Rennen gezeigten Manöver direkt wiederholen, doch er strauchelte am Table der On-Off-Sektion, sprang einen nachfolgenden Dreifachsprung nur doppelt und wurde vom nachfolgenden Aaron Plessinger, der den Sprung voll genommen hatte, beim Absprung am dritten Hügel getroffen. Beide Piloten krachten zusammen und gingen spektakulär zu Boden. Beide kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Für Plessinger war der Tag in Indiana damit dennoch beendet, Ken konnte weiterfahren und startete eine Aufholjagd vom Ende des Feldes bis auf Platz 10. Einzelheiten zu Kens Crash finden Sie in diesem Artikel .

Ken Roczen war in den Whoops wieder brillant unterwegs Foto: Suzuki Ken Roczen war in den Whoops wieder brillant unterwegs © Suzuki

Der Crash aus der Perspektive von Ken Roczen

«Ich bin an Prado vorbeigegangen und dann mit den Rädern in unterschiedliche Spurrinnen gekommen», erinnert sich der Thüringer. «Deshalb konnte ich den nachfolgenden Sprung nicht voll nehmen. In dem Moment dachte ich mir, dass das in der ersten Runde wirklich kein guter Zeitpunkt ist. Ich habe zurückgeschaut und Plessinger schon hinter mir gesehen. In diesem Moment wusste ich, dass die Sache nicht gut ausgehen würde. Er ist dann voll in mein Bike gekracht und ich bin sehr hart auf dem Rücken gelandet. Bei Aaron habe ich mich danach sofort entschuldigt.»

Versuch der Schadensbegrenzung

Damit waren Kens Ambitionen auf den Sieg pulverisiert. Dass er nach diesem Einschlag noch die Pace hatte, vom Ende des Feldes bis auf Platz 10 nach vorne zu fahren, zeigt seinen enormen Kampfgeist. «Für mich war es leider wieder eine nicht genutzte Gelegenheit», meint der Deutsche, «aber ich versuche trotzdem, positiv zu bleiben.»

Die Folgen des Crashs

Während Aaron Plessinger nach dem Zwischenfall aufgeben musste, konnte Ken Roczen nicht nur das zweite Finale zu Ende fahren, sondern er startete auch zum dritten Finale. Auf die Frage, ob ihn der Einschlag im dritten Rennen behindert habe, antwortete er: «In der Aufwärmrunde habe ich die Folgen des Sturzes noch gespürt, aber im Rennen hat es mich eigentlich nicht behindert.»

Kritik an der Strecke

Der Kurs von Indianapolis gilt als einer der härteren Strecken im Kalender. Die Strecke war in ständiger Veränderung und es bildeten sich tiefe Spurrinnen. «Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet hier ein Triple Crown veranstaltet wird», meint Roczen. «Indianapolis ist eine brutale Strecke. Hier ein Triple Crown zu veranstalten, ist wirklich nicht die beste Idee. Drei Starts und drei Rennen über 17 Runden auf solch einer zerfahrenen Strecke sind einfach zu viel.»

In Indianapolis bildeten sich tiefe Spurrinnen Foto: Suzuki In Indianapolis bildeten sich tiefe Spurrinnen © Suzuki

Rückstand jetzt auf 28 Punkte angewachsen