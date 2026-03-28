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Ken Roczen (Suzuki): «Jeffrey Herlings hat mich wirklich überrascht»

Am Rande des Supercross-Events von Birmingham äußerte sich Suzuki-Pilot Ken Roczen auch über die ersten Läufe der Motocross-WM, über die Strecken und über die Leistungen von Jeffrey Herlings.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Ken Roczen in Birmingham
Ken Roczen in Birmingham
Foto: copyright free
Ken Roczen in Birmingham
© copyright free

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Die US Supercross-Meisterschaften gehen an diesem Wochenende in Detroit in ihre 11. von insgesamt 17 Runden. Es geht in Amerika also ins letzte Drittel der Meisterschaften und Ken Roczen befindet sich auf Rang 3 der Tabelle weiterhin im Titelkampf. Die WM nimmt in Europa gerade an Fahrt auf und an diesem Wochenende gastiert der Grand-Prix-Zirkus im schweizerischen Frauenfeld. Seine sportliche Karriere hat der Mattstedter in den europäischen Serien und vor allem auch in der WM begonnen. 2011 wurde er nach Paul Friedrichs der zweite deutsche Motocross-Weltmeister.

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Ken Roczen über Jeffrey Herlings

Angesprochen auf die ersten Grands-Prix der Motocross-WM erklärte Ken Roczen in Birmingham: «Ich habe mitbekommen, dass Herlings im Qualifying gestürzt ist. Natürlich kann ich am Samstag immer nur ein paar Ausschnitte sehen, während wir hier selber Rennen haben. Es hat mich aber schon überrascht, dass Herlings in den ersten WM-Runden und nach seinem Wechsel so stark ist. Tom [Vialle] sieht auch wirklich gut aus. Er fährt sehr aggressiv.»

Über den Kurs in Bariloche

«Ich habe mir auch den Saisonauftakt in Argentinien angeschaut. Die Bodenverhältnisse dort waren dort wirklich 'funky'. Ich weiss nicht, was die Fahrer selbst dazu sagen, aber von außen sah es so aus, als wäre die Strecke mit ihren vielen Löchern und Kanten wirklich schwer zu fahren», meint der Deutsche. «Ich schaue mir die Rennen jedes Wochenende an. Es ist interessant zu sehen, welche Fahrer sich verbessern, wer neu dazukommt und wie sich die WM entwickelt.»

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