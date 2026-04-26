Ken Roczen (Suzuki) siegt in Philadelphia und ist Tabellenführer
Der deutsche Suzuki-Pilot Ken Roczen gewann den 15.Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Schlamm von Philadelphia vor Cooper Webb (Yamaha) und Hunter Lawrence (Honda) und ist Tabellenführer.
Ken Roczen feiert in Philadelphia seinen 5. Saisonerfolg© AMA
15. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im offenen Lincoln Financial Field von Philadelphia: Während die Qualifyings noch unter weitgehend trockenen Bedingungen ausgetragen werden konnten, begann es noch vor der Eröffnung zu regnen, so dass sämtliche Rennen unter erschwerten und teilweise extrem schlammigen Bedingungen ausgetragen werden mussten.
Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper qualifizierte sich auf Platz 1 vor Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda), Chase Sexton (Kawasaki) und Ken Roczen. Ken Roczen war auf Platz 4 am Ende 0,75 Sekunden langsamer als Polesetter Cooper und ca. 0,5 Sekunden langsamer als Lawrence. Kombiniertes Qualifying:
  1. Justin Cooper (USA), Yamaha, 47.260
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, +0.277
  3. Chase Sexton (USA), Kawasaki, +0.750
  4. Ken Roczen (D), Suzuki, +0.753
  5. Jorge Prado (E), KTM, +0.770
  6. Cooper Webb (USA), Yamaha, +1.162
Rennen im tiefen Schlamm Hunter Lawrence zog den Holeshot zum ersten Finale, doch Ken Roczen kam mit dem tiefen Schlamm besser zurecht. Der Thüringer setzte sich gleich zu Beginn gegen Lawrence durch und gewann den Vorlauf souverän mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Cooper Webb (Yamaha) und Hunter Lawrence.
Im zweiten Vorlauf setzte sich Joey Savatgy (Honda) in der letzten Runde gegen Ducati-Werksfahrer Justin Barcia durch, der nach seiner langen Verletzungspause ins Renngeschehen zurückkehrte und auf Anhieb eine gute Pace zeigte. Dylan Ferrandis (Ducati) konnte sich erst über Platz 4 im Hoffnungslauf für den letzten Finalplatz qualifizieren.
Ken Roczen setzt sich im Finale durch Zwar ließ der Regen vor dem Start der 450er Klasse etwas nach, aber die Strecke war nach dem 250er Finale mit zahlreichen Spurrinnen extrem ausgefahren. Besonders kritisch war der Bereich der Whoops, wo es kaum noch fahrbare Linien gab.
Den Holeshot zum Finale zog zunächst Hunter Lawrence knapp vor Cooper Webb und Ken Roczen. Ken setzte sich schon in der ersten Rhythmuspassage gegen Webb durch und attackierte sofort den Tabellenführer. In der zweiten Runde setzte sich Roczen mit einem entschlossenen Manöver an die Spitze. Lawrence versuchte mehrfach zu kontern und schien sich sogar gegen den Deutschen durchsetzen zu können, doch Ken schlug ihm eiskalt die Tür vor der Nase zu. Hunter ließ dennoch nicht locker und attackierte weiter. In den ersten 6 Finalrunden setzten sich Roczen und Lawrence an der Spitze schon deutlich vom Rest des Feldes ab. Hunter stürzte in Runde 7 und brauchte danach viel Zeit, um sein verschlammtes Bike aufzuheben wieder ins Rennen zurückzukehren. Sein Vorsprung war groß genug, so dass er nur einen Platz einbüßte und auf Rang 3 zurückfiel. Roczen fuhr danach an der Spitze sein eigenes Rennen, wurde aber von einigen überrundeten Fahrern aufgehalten. Viele Fahrer, wie auch Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado, wurden in diesem Rennen sogar zweimal überrundet. Diese Situation konnte Cooper Webb nutzen, um die Lücke zu schließen und in den letzten 3 Runden noch einmal massiv zu attackieren. Roczen konnte aber das Tempo in dem auf 17 Minuten verkürzten Rennen noch einmal anziehen und die Angriffe Webbs erfolgreich abwehren. Ken Roczen übernimmt das Red Plate Ken Roczen gewann das Finale von Philadelphia nach 18 Runden fehlerfreier Fahrt mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Cooper Webb. Erst 40 Sekunden später kam Hunter Lawrence auf Platz 3 ins Ziel. Mit seinem 5. Sieg in der laufenden Saison übernahm Ken Roczen damit das Red Plate des Tabellenführers. Sein Vorsprung beträgt bei noch 2 ausstehenden Rennen 4 Punkte. Es bleibt also vor dem nächsten Rennen in Denver weiterhin spannend. Das Saisonfinale findet eine Woche später am 9. Mai in Salt Lake City statt.
Ergebnis Philadelphia 450:
  1. Ken Roczen (D), Suzuki
  2. Cooper Webb (USA), Yamaha
  3. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  4. Joey Savatgy (USA), Honda
  5. Justin Hill (USA), KTM
  6. Shane McElrath (USA), Honda
  7. Chase Sexton (USA), Kawasaki
  8. Dean Wilson (GB), Honda
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati
  10. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki
  11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
  12. Justin Barcia (USA), Ducati
  13. Justin Cooper (USA), Yamaha
  14. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki
  15. Christian Craig (USA), Honda
  16. Jorge Prado (E), KTM
Meisterschaftsstand nach Event 15 von 17
  1. Ken Roczen (D), Suzuki, 310
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 306, (-4)
  3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 286, (-24)
  4. Eli Tomac (USA), KTM, 255, (-55)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 242, (-68)
  6. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 195, (-115)
  7. Joey Savatgy (USA), Honda, 194, (-116)
  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 171, (-139)
  9. Justin Hill (USA), KTM, 165, (-145)
  10. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 156, (-154)
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Cleveland
    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Philadelphia
    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Denver
    Empower Field at Mile High, USA
    02.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Salt Lake City
    Rice-Eccles Stadium, USA
    09.05.2026
    Zum Event
