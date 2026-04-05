Ken Roczen (Suzuki) siegt in St. Louis und ist jetzt im Titelkampf

12. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im 'Dome at America's Center' von St. Louis: Schon im Qualifying brannte Ken Roczen mit einer Rundenzeit von 54,54 Sekunden Bestzeit in den Boden und war damit fast 0,6 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Chase Sexton (Kawasaki). Besonders eindrucksvoll war Roczens Speed im Bereich der Whoops, die er wie mit dem Lineal gezogen durchquerte. Tabellenführer Eli Tomac (KTM) hatte im Qualifying auf Platz 7 einen Rückstand von 1,5 Sekunden, Hunter Lawrence (Honda) auf Platz 9 war 1,6 Sekunden langsamer als Roczen. «Ich bin ja eigentlich kein guter Qualifier», meinte der Thüringer, «aber ich nehme das natürlich gerne mit. Es ist gut, aber die Strecke ist extrem schwierig und wir haben einen langen Abend vor uns. Ich kann nur versuchen, fokussiert zu bleiben und das Beste daraus zu machen.» Malcolm Stewart (Husqvarna), der vor einer Woche in Detroit auf dem 3. Podiumsrang stand, qualifizierte sich auf Platz 3.

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Ken Roczen, fokussiert in St. Louis Foto: AMA Ken Roczen, fokussiert in St. Louis © AMA

Ergebnis kombiniertes Qualifying St. Louis:

Ken Roczen (D), Suzuki, 54.538, (0.000) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 55.126, (+0.588) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 55.343, (+0.805) Justin Cooper (USA), Yamaha, 55.459, (+0.921) Jorge Prado (E), KTM, 55.873, (+1.335) Cooper Webb (USA), Yamaha, 55.936, (+1.398) Eli Tomac (USA), KTM, 56.081, (+1.543) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 56.125, (+1.587) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 56.165, (+1.627)

Roczens souveräner Sieg im Vorlauf

Den Holeshot zum zweiten Vorlauf, im dem alle 3 Titelfavoriten, Tomac, Lawrence und Roczen, Seite an Seite starteten, zog zunächst Hunter Lawrence vor dem gut aufgelegten Justin Hill und Roczen auf Platz 3. In der ersten Runde leistete sich der Deutsche sogar einen kleinen Fehler, doch das hinderte ihn nicht daran, sich in den Whoops gegen Cooper und nur wenige Passagen später im Bereich einer Rhythmuspassage auch gegen Lawrence durchzusetzen. Weder Tomac noch Prado erwischten einen guten Start und mussten sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen. Ken Roczen gewann den Vorlauf souverän mit einem Vorsprung von 5,5 Sekunden vor Hunter Lawrence und Malcolm Stewart. Tabellenführer Tomac kam nach 8 Runden mit 13,2 Sekunden Rückstand auf Platz 5 ins Ziel.

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«Die Strecke erinnert streckenweise eher an einen Enduro-Track», meinte Roczen nach seinem Laufsieg. «Im ersten Qualifying habe ich mich gar nicht so gut gefühlt, aber zum Glück wurde es dann von Session zu Session besser. Ich konnte mit der Strecke spielen und früh die Führung übernehmen, aber das Main Event wird sehr lange werden.» Den ersten Vorlauf gewann Justin Cooper (Yamaha) vor Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) und Chase Sexton (Kawasaki).

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Furioses Finale von Roczen

Nach dem Start ins Finale wurde Roczen am Ende der Startgeraden von Joey Savatgy und Cooper Webb in die Zange genommen, sodass er etwas zurückfiel. Hunter Lawrence zog den Holeshot, Roczen konnte aber in der ersten Linkskurve nach der Startgeraden hinterschneiden und rangierte in der ersten Runde auf Platz 3 hinter Lawrence und Prado. Zunächst ging Prado in einer Rechtskehre innen an Lawrence vorbei in Führung. Lawrence konterte, an seinem Hinterrad klebte bereits Roczen. Prado fiel danach wieder auf Platz 3 zurück. In der nächsten Rechtskehre attackierte Ken und setzte sich mit einem entschlossenen Blockpass gegen den Australier durch, der leicht strauchelte und seinerseits wieder auf Platz 3 hinter Prado zurückfiel. Supercross-Legende Ricky Carmichael war begeistert: «Seit 13 Jahren fährt Kenny Supercross, aber das, was er hier zeigt, ist der Stil eines Champions. Er ist noch nie so gefahren wie heute. Das könnte sein Jahr werden.»

Das entscheidende Manöver: Roczen geht an Lawrence vorbei in Führung Foto: AMA Das entscheidende Manöver: Roczen geht an Lawrence vorbei in Führung © AMA

Hunter Lawrence fand zunächst keinen Weg an Jorge Prado vorbei. Das ermöglichte Justin Cooper, die Lücke zu schließen und den Australier zu überholen. Ken hatte sich nach 5 Minuten an der Spitze bereits 5 Sekunden abgesetzt. Tomac musste sich nach mäßigem Start von Platz 7 aus nach vorne arbeiten.

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Chase Sexton ging im Finale zweimal zu Boden und musste das Rennen nach einem zu kurz angesetzten Sprung und harter Landung am Gegenhang nach der Hälfte des Rennens angeschlagen und frustriert an der Box aufgeben.

Chase Sexton fiel nach Sturz aus Foto: AMA Chase Sexton fiel nach Sturz aus © AMA

In Runde 14 konnte sich Justin Cooper gegen Jorge Prado durchsetzen und übernahm Platz 2. Auch Hunter Lawrence setzte sich mit einem Blockpass gegen den Spanier durch und erreichte am Ende Platz 3.

Dritter Saisonerfolg für Ken Roczen

Ken Roczen zog an der Spitze seine Runden wie ein Uhrwerk und gewann nach 23 Runden mit einem Vorsprung von 13,3 Sekunden vor Justin Cooper und Hunter Lawrence. Mit Lawrence auf Platz 3 und Tomac auf Rang 6 verkürzte Roczen seinen Rückstand zur Spitze nach 12 von 17 Meisterschaftsrunden von 14 auf 5 Zähler.

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Ken Roczen bedankt sich bei den Fans in St. Louis Foto: AMA Ken Roczen bedankt sich bei den Fans in St. Louis © AMA

Meisterschaft wieder völlig offen

Eli Tomac und Hunter Lawrence rangieren bei noch 5 verbleibenden Rennen mit 245 Zählern punktgleich an der Tabellenspitze. Ken Roczen bringt vor dem nächsten Rennen in Nashville in einer Woche einen Rückstand von 5 Punkten mit. Die Meisterschaften sind damit wieder völlig offen und Ken Roczen ist der Mann auf einer Mission.

«Ich kann es noch gar nicht richtig glauben», meinte Roczen nach seinem 3. Saisonerfolg. «Die Strecke heute war wirklich brutal und die Spurrinnen wurden immer tiefer. Ich habe versucht, keine Fehler zu begehen und mich an der Spitze etwas abzusetzen.»

In der kommenden Woche geht es in Nashville mit der 13. Meisterschaftsrunde weiter.

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Ergebnis Supercross St. Louis:

Ken Roczen (D), Suzuki Justin Cooper (USA), Yamaha Hunter Lawrence (AUS), Honda (Holeshot) Jorge Prado (E), KTM Cooper Webb (USA), Yamaha Eli Tomac (USA), KTM Joey Savatgy (USA), Honda Malcolm Stewart (USA), Husqvarna Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki Dylan Ferrandis (F), Ducati Christian Craig (USA), Honda Shane McElrath (USA), Honda Colt Nichols (USA), Suzuki Justin Hill (USA), KTM Mitchell Harrison (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach 12 von 17 Events: