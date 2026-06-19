Ken Roczen (Suzuki) startet im November in Australien und Frankreich

Noch ist unklar, ob Ken Roczen nach dem Gewinn der US-Supercross-Meisterschaften seine Karriere im kommenden Jahr fortsetzen wird. Zuletzt wurde der Thüringer beim Outdoor-Training gesichtet. Obwohl sich der Thüringer ausschließlich auf Supercross konzentrieren will, nutzte er in der Vergangenheit ausgewählte Rennen der US Nationals, um sich auf die Playoffs im Herbst vorzubereiten.

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Ken Roczen geht auf Welt-Tournee

An den Nagel hängen will Ken Roczen den Helm in diesem Jahr definitiv noch nicht, denn es wurde bestätigt, dass er am 7. November an der 3. Etappe der offenen australischen Supercross-Meisterschaften AUSX in Geelong teilnehmen wird. Auch seine Teilnahme am Supercross Paris am 21./22. November wurde bereits bestätigt.

Ken Roczen und Australien

«Australien hatte schon immer leidenschaftliche Fans und ich freue mich, diesen Schwung in die AUSX Open zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, die Aussie-Fans wieder zu sehen.», erklärte Ken Roczen in der Erklärung der AUSX. In der Vergangenheit nutzte Ken seine Australien-Aufenthalte zum extensiven Surfen.

Adam Bailey demütigt die WSX

Für Adam Bailey, CEO der AUSX ist die Teilnahme von Ken Roczen ein Meilenstein: «Ken Roczen ist weltweit eine absolute Ikone im Supercross», erklärte er. «Sein Meisterschaftssieg in diesem Jahr wird als einer der emotionalsten in der Geschichte unseres Sports in Erinnerung bleiben. Er ist nicht nur ein Weltklassefahrer, sondern auch eine der größten Persönlichkeiten unseres Sports. Ihn für die AUSX Open zu gewinnen, ist für die australischen Fans eine große Ehre.» Damit ist klar, dass die AUSX in Geelong hochkarätiger besetzt sein wird als die Australien-Runde der Supercross-WM (WSX) zwei Wochen später.

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Ken Roczen: Kein Start bei der WSX, sondern in Paris

Am 21. November, also genau 2 Wochen später, ist im australischen Gold Coast der 4. Lauf der WSX Supercross WM der FIM geplant, allerdings ohne den deutsch-amerikanischen Superstar. Zur Erinnerung: 2025 akquirierte die WSX Ken Roczen für die ersten 3 Events, inklusive Australien. Roczen führte die Weltmeisterschaften an und stieg nach 3 Grands-Prix in Führung liegend aus, was für die WSX eine schallende Ohrfeige war. Adam Bailey, der jetzt Roczen für die AUSX gewinnen konnte, war einst selbst Mitbegründer der WSX und verließ dieses Projekt später wieder. Am 21.-22. November, also genau am Wochenende des australischen WSX-Grands-Prix, findet das Supercross Paris statt und für dieses Event ist Ken Roczen bereits fest nominiert.