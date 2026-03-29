Ken Roczen (Suzuki) triumphiert in Detroit, Meisterschaft wieder offen
Mit einer überzeugenden Leistung gewann der deutsche HEP Suzuki-Pilot Ken Roczen den 11. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Detroit während Tabellenführer Hunter Lawrence stürzte.
Ken Roczen triumphiert in Detroit
Ken Roczen triumphiert in Detroit© AMA
11. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Ford Field von Detroit: Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot fühlte sich schon im Zeittraining gut und brannte in Q1 die schnellste Rundenzeit in den Boden. Im zweiten Qualifying war Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) noch einmal knapp 2 Hundertstelsekunden schneller als Roczen und startete von Pole. Malcolm Stewart (Husqvarna) hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 3,5 Zehntel, knapp gefolgt von Rückkehrer Chase Sexton (Kawasaki), der ebenfalls in jedem Qualifying eine gute Pace vorlegte.
Hunter Lawrence (Honda) landete im Netz Trotz Bestzeit im Qualifying musste Hunter Lawrence im ersten Qualifying einen heftigen Rückschlag wegstecken. Er verpasste vor einer Kehre den Bremspunkt, sprang über die Bande und landete im Netz. Zum Glück blieb er unverletzt, doch es sollte für ihn nicht der einzige Zwischenfall bleiben. Lawrence und Sexton gewinnen Vorläufe Die Schrecksekunde aus dem Qualifying schien den australischen HRC-Werksfahrer aber zunächst nicht zu beeindrucken. Der Tabellenführer gewann das Heat Race mit einem Start-Ziel-Sieg vor Cooper Webb und Justin Cooper (beide Yamaha). Den anderen Vorlauf hatte Chase Sexton mit einem Vorsprung von 1,9 Sekunden vor Ken Roczen gewonnen. Der Thüringer zeigte in diesem Rennen mehrere tolle Überholmanöver gegen Eli Tomac (KTM), Justin Hill (KTM), Christian Craig (Honda) und Jordon Smith (Triumph).
Ken Roczen geht an Prado vorbei in Führung
Ken Roczen geht an Prado vorbei in Führung© AMA
Prado: Nach Holeshot von Webb abgeräumt Den Holeshot zum Finale zog Blitzstarter Jorge Prado (KTM). Es war bereits der 5. Holeshot in der laufenden Saison. Ken Roczen startete auf Platz 2 und attackierte den Spanier von Anfang an. In der zweiten Runde ging der Thüringer in einer Linkskehre innen am Spanier vorbei in Führung. Cooper Webb (Yamaha) lauerte auf Platz 3 und wollte ebenfalls an Prado in einer Rechtskehre vorbei, doch das Unternehmen scheiterte: Beide Piloten stürzten. Roczen hatte zu diesem Zeitpunkt an der Spitze bereits einen Vorsprung von 4 Sekunden herausgefahren und führte nun vor Sexton und Lawrence.
Cooper Webb räumte Jorge Prado ab
Cooper Webb räumte Jorge Prado ab© AMA
Crash von Lawrence am Ende der Whoops Hunter Lawrence kämpfte sich nach mäßigem Start schnell nach vorne und versuchte, die Lücke zu Sexton zu schließen. Am Ende des Waschbretts hatte er zuvor schon den einen oder anderen Fehler begangen. In der 10 Runde ging Lawrence am Ende der Whoops über den Lenker zu Boden. Als er weiterfahren wollte, würgte er seinen Motor ab. Der Grund dafür war sein blockiertes Vorderrad, welches ihm am Weiterfahren hinderte. In der Folge ging er erneut zu Boden und musste die Box ansteuern, um das Problem zu beheben. Durch diesen Zwischenfall fiel der Tabellenführer mit einer Runde Rückstand auf den 19. Platz zurück.
Hunter Lawrence stürzte am Ende der Waschbrettsektion
Hunter Lawrence stürzte am Ende der Waschbrettsektion© AMA
Hunter Lawrence muss nach seinem Crash die Box ansteuern
Hunter Lawrence muss nach seinem Crash die Box ansteuern© AMA
Eli Tomac auf Platz 5 Eli Tomac (KTM) rangierte über weite Strecken des Finales auf Platz 5, wurde nach dem Crash von Hunter auf Rang 4 nach vorne gespült und musste sich am Ende Justin Cooper (Yamaha) geschlagen geben und kam schließlich auf Platz 5 ins Ziel, während sich Roczen an de Spitze immer weiter absetzen konnte. 2 Minuten vor Ultimo hatte der Deutsche einen Vorsprung von 6,3 Sekunden herausgefahren, während Hunter ohne Vorderbremse erneut stürzte. Als die reguläre Renndistanz von 20 Minuten abgelaufen war, hatte Ken einen Vorsprung von 7,8 Sekunden herausgefahren und gewann das Finale von Detroit souverän vor Chase Sexton und Malcolm Stewart. Hunter Lawrence konnte auf Platz 18 und einer Ausbeute von 4 Punkten nur noch Schadensbegrenzung betreiben.
Der zweite Crash von Hunter Lawrence
Der zweite Crash von Hunter Lawrence© AMA
Meisterschaft wieder offen Mit seinem zweiten Saisonerfolg von Ken Roczen änderte sich die Situation an der Tabellenspitze nach 11 von 17 Meisterschaftsrunden grundlegend: Eli Tomac übernahm wieder die Tabellenführung. Hunter Lawrence ist mit 4 Punkten Rückstand Zweiter und Ken Roczen konnte seinen Rückstand zur Spitze von 31 auf 14 Punkte verkürzt. Damit ist die Meisterschaft wieder völlig offen und der Deutsche ist nun wieder voll im Titelkampf 2026! In der kommenden Woche geht es in St. Louis mit der 12. Meisterschaftsrunde weiter.
Deutsche Fans feiern im Ford Field von Detroit den Sieg von Ken Roczen
Deutsche Fans feiern im Ford Field von Detroit den Sieg von Ken Roczen© AMA
Malcolm Stewart erreichte in Detroit das Podium
Malcolm Stewart erreichte in Detroit das Podium© Husqvarna
450 Ergebnis Detroit:
  1. Ken Roczen (D), Suzuki
  2. Chase Sexton (USA), Kawasaki
  3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
  4. Justin Cooper (USA), Yamaha
  5. Eli Tomac (USA), KTM
  6. Cooper Webb (USA), Yamaha
  7. Dylan Ferrandis (F), Ducati
  8. Justin Hill (USA), KTM
  9. Joey Savatgy (USA), Honda
  10. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki
  11. Jordon Smith (USA), Triumph
  12. Christian Craig (USA), Honda
  13. Jorge Prado (E), KTM – Holeshot
  14. Shane McElrath (USA), Honda
  15. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki
  16. Vince Friese (USA), Kawasaki
  17. Colt Nichols (USA), Suzuki
  18. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  19. Kevin Moranz (USA), KTM
  20. Tristan Lane (USA), Yamaha
  • DNS: Aaron Plessinger (USA), KTM
  • DNS: Jason Anderson (USA), Suzuki
  • DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna
  • DNS: Justin Barcia (USA), Ducati
Meisterschaftsstand nach Event ) 11 von 17:
  1. Eli Tomac (USA), KTM, 229
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 225 (-4)
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 215 (-14)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 203 (-26)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 176 (-53)
  6. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 144 (-85)
  7. Joey Savatgy (USA), Honda, 138 (-91)
  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 127 (-102)
  9. Jorge Prado (E), KTM, 113 (-116)
  10. Justin Hill (USA), KTM, 109 (-120)
  11. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 102 (-127)
Pos
Fahrer
Punkte
1
Hunter Lawrence
221
2
Eli Tomac
212
3
Ken Roczen
190
4
Cooper Webb
187
5
Justin Cooper
158
6
Joey Savatgy
125
7
Chase Sexton
122
8
Malcolm Stewart
107
9
Jorge Prado
104
10
Aaron Plessinger
99
  • Vergangen
    Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Detroit
    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    St. Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Nashville
    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
    Zum Event
  • Cleveland
    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Detroit
    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    St. Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    Nashville
    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
    Zum Event
  5. Cleveland
    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event
