Ken Roczen (Suzuki) über Platz 2 und das Finale von Birmingham (Alabama)
Trotz eines schlechten Starts fuhr der deutsche HEP Progressive Suzuki-Pilot Ken Roczen vom Ende des Feldes bis auf den zweiten Platz nach vorne. Der Thüringer hadert mit der Kupplung seiner Suzuki.
Ken Roczen in Birmingham
Ken Roczen in Birmingham© AMA
«Von Platz 18 nach vorne zu fahren, ist nicht so einfach», erklärte Ken Roczen nach dem 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Birmingham. Sein Problem war der Start zum Finale, das er auf Kupplungsprobleme zurückführte. «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Motorrad, aber bei der Kupplung habe ich das Gefühl, dass wir an dieser Stelle besser werden müssen. Auf der anderen Seite will ich nicht mitten in der Saison mit Veränderungen anfangen, die vielleicht in die falsche Richtung gehen.» Ken Roczen fuhr im Finale von Birmingham vom Ende des Feldes bis auf den zweiten Platz nach vorne.
Sorgen mit der Kupplung «Ich bin von der Slipper Clutch (Anti Hopping) auf die konventionelle Kupplung gewechselt und habe verschiedene Hebelverhältnisse ausprobiert, aber das hat keinen durchschlagenden Erfolg gezeigt. Ich habe morgen ein Telefonat mit Larry [Brooks]. Wir müssen das Thema systematisch angehen.» Im Verkehr hängengeblieben «Wenn du am Anfang so weit zurückliegst, hängst du fest. Du weißt nicht, ob die Leute vor dir den Triple vielleicht doch nur doppelt springen und du verlierst so schnell den Anschluss an die Spitzengruppe, was später kaum noch aufzuholen ist.» Trotzdem legte Roczen über weite Strecken des Rennens die schnellsten Rundenzeiten vor und zeigte gleich mehrere clever ausgeführte Überholmanöver. Besonders erfolgreich war der Thüringer beim Hinterschneiden, also von der Außenlinie ansetzend nach innen ziehend, um den Kontrahenten zu überholen. «Die Leute denken immer noch, dass ich am Ende immer nur zurückfalle, aber so etwas passiert nur dann, wenn ich nicht wirklich fit bin. Am Ende der letzten Saison hatte ich mit einigen Verletzungen zu tun, die mich eingebremst haben.»
Ich will nicht mitten in der Saison mit Veränderungen anfangen, die vielleicht in die falsche Richtung gehen.Ken Roczen
Viele Steine auf der Strecke «Ich konnte die Lücke zur Spitze eigentlich gut schließen, aber dann änderten sich die Bodenverhältnisse. An einigen Stellen bildeten sich tiefe Spurrinnen und es kamen große Steine heraus. Es gibt kaum eine Strecke, die so steinig ist. In Seattle war es ähnlich, aber hier war es wirklich krass.»
Lob an die Überrundeten Nach dem Rennen in Indianapolis gab es Beschwerden über die Überrundeten. «Ich muss sagen, dass uns die Überrundeten diesmal gut aus dem Weg gegangen sind. Wir beklagen uns immer über sie, aber diesmal war es gut.
450 Ergebnis Birmingham:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  2. Ken Roczen (D), Suzuki
  3. Eli Tomac (USA), KTM
  4. Justin Cooper (USA), Yamaha
  5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
  6. Cooper Webb (USA), Yamaha
  7. Jorge Prado (E), KTM
  8. Colt Nichols (USA), Suzuki
  9. Jordon Smith (USA), Triumph
  10. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki
  11. Justin Hill (USA), KTM
Meisterschaftsstand nach Event 10 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 221
  2. Eli Tomac (USA), KTM, 212 (-9)
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 190 (-31)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 187 (-34)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 158 (-63)
  6. Joey Savatgy (USA), Honda, 125 (-96)
  7. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 122 (-99)
  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 107 (-114)
  9. Jorge Prado (E), KTM, 104 (-117)
  10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 99 (-122)
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Detroit
    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    St. Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  • Nashville
    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
    Zum Event
