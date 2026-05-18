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Titelgewinn von Ken Roczen: Wie sein Stiefbruder Phillip Tonn ihn erlebte

Der Gewinn der US-Supercross-Meisterschaft von Ken Roczen hat in Deutschland große Wellen geschlagen. Auch Stiefbruder Phillip Tonn, selbst Werksfahrer von Kove in der Sportbike-WM, fieberte mit.

US-Supercross

Ken Roczen schrieb in den USA Geschichte
Ken Roczen schrieb in den USA Geschichte
Foto: red bull
Ken Roczen schrieb in den USA Geschichte
© red bull

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Vom 9. zum 10. Mai wurde in Deutschland von tausenden Motocross-Fans und allgemein Interessierten die Nacht zum Tag gemacht. In Salt Lake City kämpfte der Thüringer und seit Ende 2011, nach seinem Gewinn des MX2-WM-Titels, in den USA lebende Ken Roczen um den Titel der US-Supercross-Meisterschaft in der Topklasse bis 450 ccm.

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Natürlich brannte auch in Mattstedt, wo Kenny gebürtig herkommt, durchgängig das Licht. Vater Heiko Kleppka, der dort wo alles begann die inzwischen legendäre Trainingsstrecke «Kleppe» betreibt, musste das Geschehen über dem großen Teich wegen Visa-Verzögerungen von zu Hause aus verfolgen. Ebenso Ken Roczens Stiefbruder Phillip Tonn, der sonst in der Sportbike-WM für Kove unterwegs ist, am vergangenen Wochenende in Brüx (Most) aber wegen einer wieder aufgebrochenen Handverletzung aussetzen musste.

Phillip Tonn: «Alle haben mitgefiebert»

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erläuterte der 20-Jährige, was in jener geschichtsträchtigen Nacht in Mattstedt abging: «Wir waren mit einigen Bekannten und Freunden auf der Kleppe und haben beim Club alles auf einer Leinwand verfolgt. Da es die letzten Wochen so spannend zuging, war es natürlich sehr cool, das gemeinsam zu verfolgen und alle haben unheimlich mitgefiebert. Das machen wir regelmäßig, und ich bin auch immer dabei, wenn ich gerade im Lande bin. Diesmal waren natürlich alle da.»

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Phillip Tonn steht in der Sportbike-WM bei Kove unter Vertrag
Phillip Tonn steht in der Sportbike-WM bei Kove unter Vertrag
Foto: thorsten horn
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© thorsten horn

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Und wie lautet seine Sicht auf die Dinge? Schließlich ist er vor seinen ersten Rennrunden mit einem Pocketbike auf Kartbahnen schon ein paar Jahre aktiv Motocross gefahren. Nach seiner ersten großen Verletzung musste Tonn auf Drängen seiner Mutter damit aufhören, sein Herz hängt aber nach wie vor an diesem Sport. «Wir haben das Beste gehofft und es war sehr knapp. Es hätte für beide Seiten (Ken Roczen und Hunter Lawrence – der Autor) gut ausgehen können. Am Ende war bei uns natürlich die Freude riesengroß. Da ist uns ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Am Vormittag kamen dann immer mehr Leute zu uns, haben gratuliert und wir haben über das letzte Rennen gesprochen. Es war schon krass, was das für eine Aufmerksamkeit in Deutschland hatte.»

Wir haben keinen großen Kontakt und leben ein bisschen aneinander vorbei.

phillip tonn über ken roczen

Zu seinem Verhältnis zu seinem Stiefbruder sagte Phillip: «Wir haben keinen großen Kontakt und leben ein bisschen aneinander vorbei. Ich war aber schon drüben und wenn Kenny hier war, haben wir auch schon miteinander gequatscht. Es ist ein normales Verhältnis, wie es unter Sportlern aus verschiedenen Disziplinen so ist.»

Mit seiner aktuellen Verletzung wird Phillip Tonn die nächsten planmäßigen Rennen in Aragon (29. bis 31. Mai) auslassen müssen. Die darauffolgenden in Misano (12. bis 14. Juni) werden zwar eng, sind aber angestrebt.

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