Ken Roczen und Suzuki: Bereit für den Supercross-Auftakt

Nach den Weihnachtstagen beginnt in den USA die finale Phase der Vorbereitung auf die neue Supercross-Saison. Der Start erfolgt am 10. Januar mit dem traditionellen Event von Anaheim 1 in Kalifornien. Da der australische Top-Favorit Jett Lawrence (Honda) verletzungsbedingt erst spät in der Saison einsteigen wird können, sind die Karten völlig neu gemischt.
Ken Roczen sitzt auch im Jahr 2026 auf der Suzuki des Teams Progressive Insurance Cycle Gear Suzuki unter Teammanager Larry Brooks. Die Truppe wurde zuletzt offiziell bei einem Foto-Shooting präsentiert. Der 31-jährige Deutsche absolvierte zuletzt privat einen spannenden Besuch auf der Ranch von Motocross- und Freestyle-Guru Travis Pastrana, wo eine neue Mega-Piste mit riesigen Sprüngen mitten durch den Wald eingeweiht wurde. Dabei wetzten Roczen, Pastrana und Carson Brown herzhaft auf Zweitakter-Suzuki-Bikes um den Kurs. Mit Jason Anderson hat Roczen in der neuen Saison auch einen neuen, prominenten Teamkollegen. Der 32-jährige Anderson mit dem Spitznamen «El Hombre» stand zuletzt als Werkspilot bei Kawasaki unter Vertrag und holte davor für Husqvarna die Supercross-Krone im Jahr 2018. Dritter 450er-Fahrer in der Truppe ist Colt Nicols. «Ich bin happy und freue mich riesig auf die Saison mit jenen Leuten, mit denen ich die letzten vier Jahre zusammengearbeitet habe und natürlich auf die Arbeit mit Suzuki», sagt Roczen.
Der MX2-Weltmeister von 2011 sprüht vor Vorfreude: «Ich denke, wir haben ein großartiges Motorrad und konnten es auch immer weiter verbessern. Wir haben zuletzt gut performt und ich freue mich darauf, diesen Schwung in die Saison 2026 mitzunehmen. Ich bin gespannt auf den Start, wir haben unsere Arbeit definitiv gut gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, Spaß zu haben und zu schauen, wie wir uns gegen die Konkurrenz schlagen.»
