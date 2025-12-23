Ken Roczen wird globaler Suzuki-Markenbotschafter

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Weiterlesen
Werbung
Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, dass Suzuki mit Neuentwicklungen in die WM zurückkehren will. Zur Erinnerung: 2017 zog sich die ikonische Marke Suzuki aus der WM zurück und aus heutiger Sicht wirkt diese Entscheidung wie eine suizidale Kamikaze-Aktion, denn Teamchef Stefan Everts hatte sich frühzeitig Talente gesichert, die heute entweder Superstars sind oder auf andere Weise die Szene beherrschen: Jett und Hunter Lawrence, Jeremy Seewer und Liam Everts waren damals in seinem Kader. Das Suzuki-Werksteam von Stefan Everts hatte eine grandiose Zukunft vor sich, aber der japanische Mutterkonzern zog die Reißleine und stoppte völlig überraschend sein Engagement. Die RM-Z-Modelle aus dieser Zeit wurden seither nur in Details weiterentwickelt und so wirkt die heutige Suzuki von Ken Roczen trotz ihres überragenden Designs technologisch etwas aus der Zeit gefallen, ist es doch das einzige Motorrad im Feld, das noch per Kickstarter in Gang gesetzt werden muss. Ein Kickstarter ist unter normalen Umständen für Racing kein 'Game Changer', aber nach Stürzen und Kollisionen können die Sekunden bis zur Wiederaufnahme des Rennens eben doch über Erfolg oder Niederlage oder zumindest über wertvolle Punkte entscheiden.
Werbung
Werbung
Comeback von Suzuki? Hinter den Kulissen bahnt sich ein Kurswechsel an und die Tatsache, dass Ken Roczen nun zum offiziellen 'Global Brand Ambassador' (weltweiter Markenbotschafter) für Suzuki ernannt wurde, ist ein Zeichen der Hoffnung für ein mögliches Comeback der Gelben aus Hamamatsu. Trotz ihres Alters ist die Suzuki RM-Z450 von Ken Roczen optimal für ihn abgestimmt. Bei seinen letzten Auftritten bei der WSX (FIM Supercross-WM) wirkte das Motorrad wie maßgeschneidert für das deutsche Jahrhundert-Talent. Er erzielte 19 Podiumsplätze und den unvergessenen Sieg in Daytona. Die FIM World Supercross-WM 2025 wurde bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden nach 3 Läufen von ihm dominiert. Die FIM Supercross-WM gewann am Ende Roczens neuer Teamkollege Jason Anderson. Dritter Mann im Team wird Colt Nichols.
Ken Roczen: Optimistisch und glücklich «Ich bin sehr glücklich, die Saison 2026 mit der erfahrenen PMG-Gruppe fortzusetzen», erklärte Ken Roczen. «Es sind die Leute, mit denen ich in den letzten vier Jahren zusammengearbeitet habe und es ist natürlich die Partnerschaft mit Suzuki. Ich denke, wir haben ein großartiges Motorrad und wir konnten es immer noch besser machen. Ich hatte viel Spaß im Training und in den Rennen. Wir haben definitiv unsere Arbeit getan, und jetzt ist es an der Zeit, etwas Spaß zu haben und zu sehen, wo wir stehen.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach