KTM-Rennchef Pit Beirer exklusiv: «Der Supercross-Auftakt ist ein Traum»

Der Supercross-Saisonstart in den USA hätte beim ersten Anaheim-Event für das Team Red Bull KTM kaum besser laufen können: Neuling Eli Tomac (33) gewann das Finale, Teamkollege Jorge Prado (25) fuhr auf Rang 3. Für den Spanier war es das erste Supercross-Podium – ausgerechnet bei seiner Rückkehr zu den Mattighofenern.

«Der Supercross-Auftakt ist natürlich ein Traum», erklärte KTM-Rennsportchef Pit Beirer (53) im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Mit Eli, den wir viele Jahre als harten Gegner hatten, gleich mit einem Sieg einzusteigen, ist genial. Die Vorbereitung hat zwar schon gezeigt, dass sich er und Prado wohlfühlen, aber die Konkurrenz im Supercross ist am Ende des Tages extrem hart.»

Beirer weiter: «Eli Tomac wechselte zu uns, fühlt sich wohl, gewinnt das erste Rennen und es schaut auch sauber aus. Es war auch kein geschenkter Sieg, er hat ihn unter ordentlichen Bedingungen eingefahren.»

Für Schlagzeilen sorgte auch Prado: Der 25-Jährige fuhr hinter Suzuki-Mann Ken Roczen (31) auf Rang 3. «Jorge – unser verlorener Sohn, der zu uns zurückgekehrt ist», grinste Beirer. «Das war auch super, weil seine Gegner gesagt haben, er solle sich aus den USA verabschieden, weil das nichts wird. Dann zeigte er seine mentale Stärke, weil er gesagt hat, er brauche sein altes Team um sich. Und jetzt gleich beim ersten Rennen auf dem Podium zu stehen, ist natürlich genial!»

Der ehemalige 250er-Vizeweltmeister Pit Beirer weiß: «Das war zwar erst der Anfang. Aber darauf lässt sich aufbauen und es ist die Bestätigung, dass das Team super arbeitet, das Motorrad funktioniert und wir großartige Fahrer haben. Ich kann nur sagen: weiter so!»