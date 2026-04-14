KTM-Teamchef Ian Harrison: «Tomacs Reifen wären nicht meine Wahl gewesen»

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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«Ja die Strecke war hart und steinig, aber in den Kurven gab es auch viele Spurrinnen», erklärte Ian Harrison zur Begründung, warum sich Eli Tomac im Gegensatz zu den meisten anderen Fahrern für Scoop-Tyres entschied und nicht für Hartbodenreifen . «Auch in den Rhythmussektionen gab es Spurrinnen. Diese Reifen wären sicher auch nicht meine Entscheidung gewesen, aber jeder Fahrer ist unterschiedlich. Wenn er meint, dass ihm das hilft, dann muss ich seiner Entscheidung vertrauen. Er meinte, dass er mit seinem Setup zufrieden war.»
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Wenn er meint, dass ihm das hilft, dann muss ich seiner Entscheidung vertrauen.Ian harrison
Reifen sind Entscheidungen des Fahrers, nicht des Teams «Am Ende des Tages muss er mit seinem Motorrad klarkommen. Das Hauptproblem war zunächst der schlechte Start im Finale und dann der Sturz. Damit hat er seinen ganzen Drive verloren. Leider passiert so etwas. Seit Saisonbeginn sind es jede Woche 4 Fahrer, die an der Spitze fahren. Man kann sich in einem einzigen Rennen nicht mit vielen Punkten absetzen, aber man kann an einem Renntag sehr viele Punkte verlieren und das ist es,w as uns heute leider passiert ist.»
Hilfe vom Teamchef angeboten «Ich habe ihm gesagt, wenn ich irgend etwas für ihn tun kann, soll er mich anrufen», erklärte Harrison. «Er meinte, dass es jetzt allein in seinen Händen liegt. Ich respektiere das. Diese Männer machen diesen Job schon eine ganze Weile und deshalb wissen sie genau, was für sie funktioniert und sie kennen auch genau ihre Schwachpunkte. Das muss ich ihnen nicht erklären.»
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