Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. US Cross
  4. /
  5. US-Supercross
  6. /
  7. News
Werbung
KTM-Teamchef Ian Harrison: «Tomacs Reifen wären nicht meine Wahl gewesen»
KTM-US-Teamchef Ian Harrison wurde nach dem Rennen in Nashville nach der Reifenwahl von Eli Tomac gefragt, die viele Beobachter als eine Ursache seiner Probleme im Finale ausgemacht haben.
US-Supercross
Eli Tomac verlor in Nashville viele PunkteEli Tomac verlor in Nashville viele PunkteFoto: KTM
Eli Tomac verlor in Nashville viele Punkte© KTM
Empfehlungen
Werbung
Werbung
«Ja die Strecke war hart und steinig, aber in den Kurven gab es auch viele Spurrinnen», erklärte Ian Harrison zur Begründung, warum sich Eli Tomac im Gegensatz zu den meisten anderen Fahrern für Scoop-Tyres entschied und nicht für Hartbodenreifen . «Auch in den Rhythmussektionen gab es Spurrinnen. Diese Reifen wären sicher auch nicht meine Entscheidung gewesen, aber jeder Fahrer ist unterschiedlich. Wenn er meint, dass ihm das hilft, dann muss ich seiner Entscheidung vertrauen. Er meinte, dass er mit seinem Setup zufrieden war.»
Werbung
Werbung
Wenn er meint, dass ihm das hilft, dann muss ich seiner Entscheidung vertrauen.Ian harrison
Reifen sind Entscheidungen des Fahrers, nicht des Teams «Am Ende des Tages muss er mit seinem Motorrad klarkommen. Das Hauptproblem war zunächst der schlechte Start im Finale und dann der Sturz. Damit hat er seinen ganzen Drive verloren. Leider passiert so etwas. Seit Saisonbeginn sind es jede Woche 4 Fahrer, die an der Spitze fahren. Man kann sich in einem einzigen Rennen nicht mit vielen Punkten absetzen, aber man kann an einem Renntag sehr viele Punkte verlieren und das ist es,w as uns heute leider passiert ist.»
Empfehlungen
Hilfe vom Teamchef angeboten «Ich habe ihm gesagt, wenn ich irgend etwas für ihn tun kann, soll er mich anrufen», erklärte Harrison. «Er meinte, dass es jetzt allein in seinen Händen liegt. Ich respektiere das. Diese Männer machen diesen Job schon eine ganze Weile und deshalb wissen sie genau, was für sie funktioniert und sie kennen auch genau ihre Schwachpunkte. Das muss ich ihnen nicht erklären.»
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • US-Supercross
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Hunter Lawrence
270
2
Ken Roczen
260
3
Eli Tomac
255
4
Cooper Webb
242
5
Justin Cooper
213
6
Chase Sexton
162
7
Joey Savatgy
159
8
Malcolm Stewart
145
9
Jorge Prado
140
10
Justin Hill
134
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    St. Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Nashville
    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Cleveland
    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Philadelphia
    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
    Zum Event
  • Denver
    Empower Field at Mile High, USA
    02.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    St. Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Nashville
    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Cleveland
    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    Philadelphia
    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
    Zum Event
  5. Denver
    Empower Field at Mile High, USA
    02.05.2026
    Zum Event
US Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM