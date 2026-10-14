USA: KTM übernimmt Husqvarna-250-Team und startet mit sechs Fahrern

Husqvarna wird im kommenden Jahr kein eigenes US-Werksteam mehr betreiben. Das bisherige 250er-Aufgebot wechselt geschlossen zu Red Bull KTM Factory Racing: Neben den beiden Fahrern Ryder DiFrancesco und Daxton Bennick schließt sich auch Teammanager Nathan Ramsey dem KTM-Team an.

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Ryder DiFrancesco

Der 21-jährige DiFrancesco wurde 2026 Zweiter der 250SMX-Weltmeisterschaft. In der US-Motocross-Meisterschaft belegte er Gesamtrang 5, in der 250SX-Westküstenserie wurde er Vierter.

Daxton Bennick

Auch der 20-jährige Daxton Bennick wechselt von Husqvarna zu KTM. Er beendete die diesjährige 250SX-Ostküstenmeisterschaft auf Platz 3 und stand beim SMX-Playoff in Columbus auf dem Podium.

Nathan Ramsey leitet das 250er-Team

Nathan Ramsey war seit 2022 Teammanager des US-Werksteams von Husqvarna. Bei KTM übernimmt er künftig die Leitung der 250er-Mannschaft.

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«Ich werde das 250er-Rennteam gemeinsam mit Ian Harrison und seiner Crew auf der 450er-Seite leiten», erklärte Ramsey. «Ich glaube, dass diese Erweiterung und Struktur das gesamte Red-Bull-KTM-Programm deutlich stärkt. Ich freue mich auf die neue Saison.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen

Das neu formierte Team wird am 9. Januar 2027 beim Supercross-Auftakt in Anaheim erstmals antreten. In der 450er-Klasse starten Jorge Prado und Lucas Coenen. Das 250er-Aufgebot bilden Julien Beaumer, Sacha Coenen, Ryder DiFrancesco und Daxton Bennick.