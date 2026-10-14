USA: KTM übernimmt Husqvarna-250-Team und startet mit sechs Fahrern
Red Bull KTM Factory Racing wird 2027 mit einem sechsköpfigen Fahreraufgebot antreten. Neben Julien Beaumer und Sacha Coenen wurden nun auch Ryder DiFrancesco und Daxton Bennick verpflichtet.
Husqvarna wird im kommenden Jahr kein eigenes US-Werksteam mehr betreiben. Das bisherige 250er-Aufgebot wechselt geschlossen zu Red Bull KTM Factory Racing: Neben den beiden Fahrern Ryder DiFrancesco und Daxton Bennick schließt sich auch Teammanager Nathan Ramsey dem KTM-Team an.
Ryder DiFrancesco
Der 21-jährige DiFrancesco wurde 2026 Zweiter der 250SMX-Weltmeisterschaft. In der US-Motocross-Meisterschaft belegte er Gesamtrang 5, in der 250SX-Westküstenserie wurde er Vierter.
Daxton Bennick
Auch der 20-jährige Daxton Bennick wechselt von Husqvarna zu KTM. Er beendete die diesjährige 250SX-Ostküstenmeisterschaft auf Platz 3 und stand beim SMX-Playoff in Columbus auf dem Podium.
Nathan Ramsey leitet das 250er-Team
Nathan Ramsey war seit 2022 Teammanager des US-Werksteams von Husqvarna. Bei KTM übernimmt er künftig die Leitung der 250er-Mannschaft.
«Ich werde das 250er-Rennteam gemeinsam mit Ian Harrison und seiner Crew auf der 450er-Seite leiten», erklärte Ramsey. «Ich glaube, dass diese Erweiterung und Struktur das gesamte Red-Bull-KTM-Programm deutlich stärkt. Ich freue mich auf die neue Saison.»
Das neu formierte Team wird am 9. Januar 2027 beim Supercross-Auftakt in Anaheim erstmals antreten. In der 450er-Klasse starten Jorge Prado und Lucas Coenen. Das 250er-Aufgebot bilden Julien Beaumer, Sacha Coenen, Ryder DiFrancesco und Daxton Bennick.
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