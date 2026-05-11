Medienecho nach Ken Roczens historischem Titelgewinn in Salt Lake City
Noch nie zuvor hat ein deutscher Athlet die weltweit prestigeträchtigste Meisterschaft im Supercross gewonnen. Am Montag berichtete darüber die Bildzeitung. Nun folgen hoffentlich weitere Medien.
Ken Roczen hat am
Bild
Die Bildzeitung titelte am Montag, 11. Mai, 17:07: «
MDR Thüringen
Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete am Sonntag, 16:19 als bisher einziges öffentlich-rechtliches Medienhaus in seinem
ARD Sportschau: Bislang keine Notiz
Abgesehen vom MDR-Regionalprogramm nahm die ARD Sportschau bisher keine Notiz von Ken Roczens historischen Erfolg. Nachdem nun aber die Bildzeitung berichtete, könnte sich das noch ändern.
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