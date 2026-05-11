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Medienecho nach Ken Roczens historischem Titelgewinn in Salt Lake City

Noch nie zuvor hat ein deutscher Athlet die weltweit prestigeträchtigste Meisterschaft im Supercross gewonnen. Am Montag berichtete darüber die Bildzeitung. Nun folgen hoffentlich weitere Medien.

US-Supercross

Ken Roczen schrieb in den USA Geschichte
Ken Roczen schrieb in den USA Geschichte
Foto: Suzuki
Ken Roczen schrieb in den USA Geschichte
© Suzuki

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Im Artikel erwähnt

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Ken Roczen hat am Wochenende in den USA Geschichte geschrieben und als erster Deutscher den Titel in der Königsklasse des Supercross gewonnen. Dieser Sensationserfolg fand nach fast zwei Tagen endlich auch auch in einigen größeren deutschen Medien Beachtung.

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Bild

Die Bildzeitung titelte am Montag, 11. Mai, 17:07: «Thüringer schreibt Motorsport-Märchen in den USA» und bezeichnet Kens Erfolg zu Recht als eine unfassbare Geschichte, bezugnehmend auf die Vorgeschichte seiner schweren Armverletzung. Seine beiden FIM-Supercross-WM-Titel erklärt das Blatt als «kleinere Supercross-Weltmeistertitel», ohne dies näher zu begründen. Der Artikel geht auf Kens persönliche Entwicklung nach seiner schweren Armverletzung ein.

MDR Thüringen

Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete am Sonntag, 16:19 als bisher einziges öffentlich-rechtliches Medienhaus in seinem Radioprogramm über Ken Roczens Erfolg, allerdings mit stark regionalem Bezug. Kens thüringische Herkunft und sein Geburtsort Apolda wird betont. Die Schlagzeile «Salt Lake City – Apolda» im Audiobeitrag des MDR wirkt unfreiwillig komisch und hätte nur noch durch den Titel «Mattstedt – Salt Lake City» getoppt werden können.

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Im Artikel erwähnt

ARD Sportschau: Bislang keine Notiz

Abgesehen vom MDR-Regionalprogramm nahm die ARD Sportschau bisher keine Notiz von Ken Roczens historischen Erfolg. Nachdem nun aber die Bildzeitung berichtete, könnte sich das noch ändern.

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