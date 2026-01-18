Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US Cross

  4. /

  5. US-Supercross

  6. /

  7. News

Werbung

Mitchell Oldenburg (Beta) nach schwerem Crash in stabilem Zustand

Die zweite Qualifying-Session der 450er Klasse in San Diego musste nach einem heftigen Abflug von Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg mit roter Flagge abgebrochen werden. Oldenburg musste ins Spital.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Mitchell Oldenburg stürzte in San Diego
Mitchell Oldenburg stürzte in San Diego
Foto: beta
Mitchell Oldenburg stürzte in San Diego
© beta

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der amerikanische Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg ist den Supercross-Fans in Deutschland bestens bekannt: Beim Supercross Stuttgart gewann er am Freitag und wurde in der Gesamtwertung knapp zweiter hinter dem 'König von Stuttgart', Cedric Soubeyras.

Werbung

Werbung

Mitchell Oldenburg stürzte in San Diego schwer
Mitchell Oldenburg stürzte in San Diego schwer
Foto: copyright free
Mitchell Oldenburg stürzte in San Diego schwer
© copyright free

Beim Saisonauftakt in Anaheim holte Oldenburg 6 Punkte und rangierte in der Tabelle auf Rang 16. Das zweite 450er Zeittraining von San Diego, zweiter Lauf der US-Supercross-Meisterschaften, musste nach einem Crash von Oldenburg mit roter Flagge abgebrochen werden. Oldenburg wurde aus dem Stadion gefahren und ins Krankenhaus überführt. Damit war der Wettkampftag für den 31-jährigen Amerikaner zu Ende.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Mitchell befindet sich in stabilem Zustand», hieß es in der ersten Erklärung des Teams. «Zurzeit erfolgen weitere Untersuchungen seines Zustands.» Unbestätigten Berichten zufolge hat sich Oldenburg eine Gehirnerschütterung sowie eine Armverletzung zugezogen. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir von dieser Stelle gute Besserung und schnellstmögliche und vollständige Genesung.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

US Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien