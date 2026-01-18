Mitchell Oldenburg (Beta) nach schwerem Crash in stabilem Zustand

Der amerikanische Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg ist den Supercross-Fans in Deutschland bestens bekannt: Beim Supercross Stuttgart gewann er am Freitag und wurde in der Gesamtwertung knapp zweiter hinter dem 'König von Stuttgart', Cedric Soubeyras.

Mitchell Oldenburg stürzte in San Diego schwer Foto: copyright free Mitchell Oldenburg stürzte in San Diego schwer © copyright free

Beim Saisonauftakt in Anaheim holte Oldenburg 6 Punkte und rangierte in der Tabelle auf Rang 16. Das zweite 450er Zeittraining von San Diego, zweiter Lauf der US-Supercross-Meisterschaften, musste nach einem Crash von Oldenburg mit roter Flagge abgebrochen werden. Oldenburg wurde aus dem Stadion gefahren und ins Krankenhaus überführt. Damit war der Wettkampftag für den 31-jährigen Amerikaner zu Ende.

«Mitchell befindet sich in stabilem Zustand», hieß es in der ersten Erklärung des Teams. «Zurzeit erfolgen weitere Untersuchungen seines Zustands.» Unbestätigten Berichten zufolge hat sich Oldenburg eine Gehirnerschütterung sowie eine Armverletzung zugezogen. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir von dieser Stelle gute Besserung und schnellstmögliche und vollständige Genesung.

