Nate Thrasher (Yamaha) gewinnt Triple Crown in Cleveland

8. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften im Huntington Bank Field von Cleveland (Ohio). Die 3 Finals fanden unter unterschiedlichen Bedingungen statt. Im ersten Finale war es noch trocken, im zweiten Finale begann es zu regnen und im dritten Lauf war die Strecke extrem ausgefahren,

Werbung

Werbung

Finale 1

Tabellenführer Cole Davies (Yamaha) zog den Holeshot, doch sein Star Racing Yamaha-Teamkollege Nate Thrasher übernahm zunächst die Führung. Davies kämpfte sich zurück, doch er stürzte nach einer Linkskehre und verlor den Anschluss an die Spitze. Seth Hammaker (Kawasaki) konnte die Lücke zu Thrasher schließen und in der X. Runde in Führung gehen. Seth Hammaker gewann vor Nate Thrasher (Yamaha) und Daxton Bennick (Husqvarna).

Finale 2

Vor dem zweiten Finale verstärkte sich der Regen, so dass die Strecke sehr glatt wurde. Gleich zu Beginn des Rennens gab es zahlreiche Stürze. Cole Davies war betroffen. Drew Adams konnte aus eigener Kraft nicht aufstehen, so dass das Rennen mit roter Flagge abgebrochen werden musste.

Rookie Landen Gordon (Yamaha) zog nach dem Neustart den Holeshot, Thrasher übernahm die frühe Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Thrasher gewann das zweite Finale vor Gordon und Hammaker, der sich in den letzten Runden noch gegen Titelaspirant Cole Davies durchsetzen konnte.

Werbung

Werbung

Finale 3

Cole Davies zog den Holeshot zum 3. Finale, während Seth Hammaker in der ersten Kurve nach dem Start zu Boden ging und vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten musste. Hammaker fuhr bis auf den 6. Platz nach vorne. Davies gewann mit einem Vorsprung von 2,6 Sekunden vor landen Gordon, Daxton Bennick und Nate Thrasher. Thrasher wurde mit einem 2-1-4-Ergebnis Tagessieger. In der Tabelle konnte Cole Davies seinen Vorsprung in der Tabelle von 19 auf 21 Punkte ausbauen.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

In der kommenden Woche geht es in Philadelphia mit dem 9. Meisterschaftslauf weiter.

Ergebnis Cleveland 250 East:

Nate Thrasher (USA), Yamaha, 2-1-4 Landen Gordon (USA), Yamaha, 4-2-2 Cole Davies (NZL), Yamaha, 5-4-1 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 1-3-6 Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 3-5-3 Coty Schock (USA), Yamaha, 6-7-7 Devin Simonson (USA), Yamaha, 12-6-5 Derek Kelley (USA), Kawasaki, 8-8-10 Izaih Clark (USA), Honda, 10-10-13 Henry Miller (USA), Kawasaki, 11-16-8

Meisterschaftsstand nach Event 8:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 181 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 160, (-21) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 138, (-43) Coty Schock (USA), Yamaha, 119, (-62) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 116, (-65) Devin Simonson (USA), Yamaha, 106, (-75) Jo Shimoda (J), Honda, 100, (-81) Henry Miller (USA), Kawasaki, 76, (-105) Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-118) Derek Kelley (USA), Kawasaki, 60, (-121)

Werbung