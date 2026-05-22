NBC-Reportage über Ken Roczen: Eine Geschichte, die zu Tränen rührt

Auch wenn seit den unglaublichen Szenen aus Salt Lake City und dem Meisterschaftsgewinn von Ken Roczen zwei Wochen vergangen sind, lösen sie noch immer Gänsehautmomente aus. Ken Roczen ist kein gewöhnlicher Champion, er wurde mit seiner Vorgeschichte zum Champion der Herzen.

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NBC Reportage über Ken Roczen

NBC (National Broadcasting Company) ist eine der ältesten und bekanntesten Fernseh- und Rundfunkstationen in den USA. NBC betreibt Fernsehsender, Nachrichtenformate und Unterhaltungsprogramme und wurde weltweit durch umfangreiche Sportübertragungen bekannt. Das Logo mit dem bunten Pfau zählt zu den bekanntesten Markenzeichen der Medienwelt.

In der jüngst von NBC veröffentlichten Reportage wurde die Geschichte von Ken Roczen noch einmal von Anfang an aufgerollt: Seine ersten Wochen in den USA und die ersten Erfolge, die Begegnung mit seiner Frau Courtney und der Gang durch die Hölle seiner Verletzungen. Es folgt sein erster Sieg nach seiner schweren Armverletzung am 11. Januar 2020, sein erster Sieg mit Suzuki am 11. März 2023 in Indianapolis, bei dem er sich selbst den Spitznamen 'Kickstart Kenny' verpasste.

Wendepunkt in Philadelphia

Die Saison 2026 markierte schließlich die Chance seines Lebens und seinen Durchbruch. Sein Crash mit Hunter Lawrence in Seattle (Meisterschaftsrunde 6) kostete dem Deutschen 9 Punkte. Nach dem 10. Meisterschaftslauf in Birmingham hatte er bereits einen Rückstand von 31 Punkten, den er mit zwei Siegen in Detroit und St. Louis zunächst auf 14 und dann auf 5 Punkte verkürzen konnte. Die Rennen in Nashville, Cleveland und im Schlamm von Philadelphia waren der entscheidende Wendepunkt der Saison. In Philadelphia übernahm er das Red Plate des Tabellenführers und verteidigte es bis zum Schluss. Sein Lebenstraum wurde schließlich wahr.

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Mit 32 Jahren ältester Champion