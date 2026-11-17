Das Fahreraufgebot von Red Bull KTM für die kommende US-Saison steht fest: Der Spanier Jorge Prado und der Belgier Lucas Coenen werden das KTM-Werksteam in der 450er-Klasse vertreten. In der 250er-Kategorie setzt KTM auf Sacha Coenen, den Zwillingsbruder von Lucas, sowie auf die bereits zuvor bestätigten US-Piloten Julien Beaumer, Daxton Bennick und Ryder DiFrancesco.

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Red Bull KTM Factory Racing USA – 450

Jorge Prado Lucas Coenen

Red Bull KTM Factory Racing USA – 250

Sacha Coenen Julien Beaumer Daxton Bennick Ryder DiFrancesco

Spekulationen um Lucas Coenen #79 vom Tisch

Nachdem sich Lucas Coenen ausgerechnet an seinem 20. Geburtstag, dem 9. November, an der Hüfte operieren lassen musste, kamen Spekulationen auf, ob der Belgier für 2027 möglicherweise in die 250er-Ostküstenmeisterschaft wechseln könnte, um seiner Genesung mehr Zeit zu geben. Mit der Nominierung für das 450er-Werksteam sind diese Spekulationen nun vom Tisch. Lucas wird mit der Startnummer 79 an den Start gehen.

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Sacha startet mit #64 in der 250er-Profiklasse

Auch über Sacha Coenens Zukunft war in den vergangenen Wochen spekuliert worden. Weil der Belgier häufig spektakulär stürzt, sahen ihn einige Beobachter zunächst eher in einer Nachwuchsklasse wie SMX Next. Mit seiner Nominierung für die 250er-Profiklasse hat sich auch dieses Thema erledigt. Sacha Coenen kämpfte in der zurückliegenden Saison um den WM-Titel in der MX2-Kategorie. Bei seinem Gastauftritt in Southwick gewann er trotz eines Schlüsselbeinbruchs beide Läufe. Sacha Coenen wird mit der Startnummer 64 an den Start gehen.

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Supercross-Debüt für Sacha Coenen in Paris

Ungewiss ist bislang allein, wie schnell sich Sacha Coenen an den Supercross anpassen wird. Bereits am kommenden Wochenende erhält der Belgier beim Supercross Paris jedoch seine erste große internationale Bewährungsprobe im Supercross.