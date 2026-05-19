Sie wuchsen in Mattstedt auf: Was Ken Roczen mit Hunter Lawrence verbindet

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Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki): Beendet er jetzt seine Karriere?
Sowohl Ken Roczen als auch Hunter Lawrence standen vor dem Finale von Salt Lake City vor der Chance ihres Lebens. Nachdem Ken Roczen gewonnen hatte, zollte er Hunter Lawrence seinen Respekt.
Vor dem
Hunter Lawrence stand während seiner gesamten Karriere im Schatten seines jüngeren Bruders Jett, der wie Ken in seinen Anfangsjahren als Jahrhunderttalent gehandelt wurde. Nach dem Ausfall von Jett war Hunter in diesem Jahr erstmals in der Position einer Nummer Eins im Team. Es hat bis zur Saisonmitte gedauert, bis Hunter so viel Selbstvertrauen aufgebaut hatte, dass er in Arlington (Meisterschaftsrunde 7) seinen ersten 450er-Sieg im US-Supercross einfahren konnte, nachdem er in Glendale (Meisterschaftsrunde 5) durch Konstanz das Red Plate des Meisterschaftsführenden übernommen hatte.
Ken Roczen wusste vor dem Finale, dass er vor dem wichtigsten Rennen seines Lebens steht. Aber auch Hunter war klar, dass es für ihn künftig noch schwieriger sein würde, sich gegen Kontrahenten vom Schlage eines Jetts oder 'Dangerboy' Deegan durchzusetzen. Sowohl für Ken als auch für Hunter ging es hier um nicht weniger als die Chance ihres Lebens. Es ging um alles oder nichts.
Als die Lawrence-Family beschloss, ihr Leben in Australien aufzugeben, um in Europa ihr Glück für die beiden talentierten Brüder in den Europameisterschaften und im ADAC Youngster Cup zu suchen, kamen sie in Mattstedt auf dem Anwesen von Kens Vater Heiko Klepka unter. Zu dem Zeitpunkt, als Ken in die USA ging, ging die Lawrence-Familie nach Mattstedt und die Jungs trainierten auf der Supercross-Strecke hinter dem Haus, in dem Kenny aufgewachsen ist. Details dazu finden Sie
Nun lagen also Ken und Hunter vorn, doch nur einer konnte gewinnen. Kens Mutter Steffi, die sich während der Mattstedter Zeit auch um ihre australische Ersatzfamilie kümmerte, sah sich nun mit der Situation konfrontiert, dass beide ihrer Jungs um den Titel kämpften und es am Ende genau einen strahlenden Sieger und einen bitter enttäuschten Verlierer geben würde. Nachdem die Entscheidung zugunsten ihres leiblichen Sohns gefallen war, postete sie in den sozialen Medien: «Hunter, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dir noch einmal von ganzem Herzen zu danken. Danke, dass du ein Athlet mit so viel Ehre, Respekt und Ehrgeiz bist. Im Kampf um den Meistertitel warst du immer mein zweitgrößter Favorit – direkt hinter Kenny. Danke für die tiefe Freundschaft, die wir seit vielen Jahren teilen.»
«Du kannst von nun an gewinnen, denn meine Zeit ist wahrscheinlich vorbei.»
Ken Roczen
Nach dem Zieleinlauf herrschte im HRC-Lager verständlicherweise eine bleierne Stimmung. Nachdem der erste Schmerz über die Niederlage überwunden war, ging Hunter zu Kenny, um ihm zu seinem Sieg zu gratulieren. Die beiden umarmten sich und Kenny sagte zu Hunter: «Du warst unglaublich gut. Ich dachte den ganzen Tag, dass du mich schlagen würdest, denn du hast einen wahnsinnig guten Job gemacht. Du kannst meinetwegen von nun an gewinnen, denn meine Zeit ist wahrscheinlich vorbei.»
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