Video: Crash von Malcolm Stewart und Justin Barcia, Unfallhergang, Folgen

Die TV-Bilder zeigten zwar, dass im Gedränge der ersten Runde erhebliches Chaos entstand, wie es aber genau zum Crash zwischen Malcolm Stewart (Husqvarna) und Ducati-Werksfahrer Justin Barcia im Angel Stadium von Anaheim kam, war nicht erkennbar. Jetzt tauchten in den sozialen Medien Aufnahmen aus anderen Perspektiven auf, die zeigen, wie sich der Zwischenfall ereignete, der zum Rennabbruch führte. Stewart konnte die Sprungkombination im hinteren Streckenteil nicht als Dreifachsprung, sondern nur als Doppelsprung nehmen. Er erkannte seine prekäre Situation und drehte sich um, doch da war es bereits zu spät. Hinter ihm hatte Barcia schon zum Dreifachsprung angesetzt und der Ducati-Werksfahrer hatte am dritten Hügel keine Chance, das Drama zu verhindern. Barcia landete auf Stewarts Lenker und flog mit dem Kopf voran ab. Auch Jason Anderson wurde in den Unfall verwickelt, doch der Suzuki-Pilot konnte weiterfahren.

Werbung

Werbung

Während sich Stewart am Boden mit Hilfe der Medical Crew langsam wieder aufrappeln konnte, musste Barcia auf einer Trage aus dem Angel Stadium gefahren werden. Von Anfang an war von einer Rückenverletzung die Rede und in dieser Situation ist immer auch das Schlimmste zu befürchten. Vor Ort sickerte die Nachricht durch, dass der Ducati-Werksfahrer Gefühl in den Gliedmaßen habe. Im Moment werden noch detaillierte Scans seines Rückens durchgeführt, deren Ergebnisse aber noch nicht vorliegen.

Besonders bitter für Barcia: Er hatte sich gerade von einer Operation des Schlüsselbeins erholt und konnte erst seit wenigen Tage wieder auf dem Motorrad trainieren. Der zweite Troy Lee Designs Ducati-Werksfahrer, Dylan Ferrandis, war schon in der ersten Kurve nach dem Start zu Boden gegangen. Die beiden Ducatis von Barcia und Ferrandis belegten im zweiten Vorlauf die Plätze 3 und 4 hinter Jorge Prado und Eli Tomac (beide KTM).

Malcolm Stewart soll sich nach ersten Informationen eine Schulterluxation zugezogen haben, die aber noch nicht offiziell bestätigt ist. Hoffen wir also, dass sich beide Piloten nicht zu schwer verletzt haben.

Werbung

Werbung