Eli Tomac (Red Bull KTM) gewinnt Saisonauftakt vor Roczen und Prado

Auftakt der US Supercross-Meisterschaften im Angel Stadium von Anaheim: Jorge Prado gewann bei seiner Premiere im Red Bull KTM Werksteam den ersten Vorlauf vor seinem neuen Teamkollegen Eli Tomac, der ebenfalls sein US-Debüt auf KTM gab. Chase Sexton brannte bei seinem Kawasaki-Einstand zunächst die schnellste Qualifikationsrunde in den Boden und schickte sich im zweiten Vorlauf an, den gut gestarteten Ken Roczen (Suzuki) von der Spitze zu verdrängen, doch er stürzte an einer Brückenauffahrt hart und musste dem Feld hinterherfahren. Sexton qualifizierte sich auf Platz 5 fürs Finale.

Malcolm Stewart stürzte und musste das Rennen beenden Foto: AMA Malcolm Stewart stürzte und musste das Rennen beenden © AMA

Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) kollidierte im ersten Vorlauf mit Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger, der danach sogar ins LCQ musste. Bärenstark zeigten sich von Anfang an die beiden Ducati-Werksfahrer Justin Barcia und Dylan Ferrandis, die den ersten Vorlauf hinter Prado und Tomac auf dem dritten Platz beendeten.

Im Finale zog Tomac den Holeshot, während Ferrandis in der ersten Kurve stürzte. Justin Barcia, Malcolm Stewart und Jason Anderson kollidierten, was einen Rennabbruch mit roter Flagge verursachte. Stewart konnte zwar mit Hilfe der Medical Crew nach einiger Zeit wieder auf eigenen Beinen stehen, aber der Tag war für ihn beendet. Auch für Ducati-Werksfahrer Justin Barcia war der Abend beendet. Informationen über die Schwere ihrer Verletzungen liegen zurzeit noch nicht vor.

Jorge Prado erreichte bei seinem KTM-Debüt das Podium Foto: AMA Jorge Prado erreichte bei seinem KTM-Debüt das Podium © AMA

Den Neustart gewann Blitzstarter Jorge Prado vor Eli Tomac und Hunter Lawrence. Prado leistete diesmal wenig Gegenwehr und ließ seinen Teamkollegen passieren. In der 3. Runde konnte sich Ken Roczen (Suzuki) gegen Prado durchsetzen und Platz 2 übernehmen. Cooper Webb kollidierte nach misslungenem Start in einer Linkskehre mit Hunter Lawrence, stürzte und fiel auf Platz 7 zurück.

Eli Tomac blieb bis zum Ende fehlerfrei und gewann mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor Ken Roczen. Jorge Prado hatte auf Platz 3 zwar bereits 26 Sekunden Rückstand, doch der Spanier feierte sein erstes US-Podium bei seinem KTM-Debüt wie einen Sieg. Nach dem Rennen bestand Prados KTM aber die Lautstärkemessung nicht, was zu einem Punkteabzug von 3 Zählern führte. In der Tabelle rangiert der Spanier deshalb auf Platz 4 hinter Hunter Lawrence.

Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis rangierte bis zur Hälfte des Rennens auf Platz 6, fiel aber am Ende auf Platz 9 zurück.

Die zweite Meisterschaftsrunde findet am kommenden Wochenende in San Diego (Kalifornien) statt.

450 Ergebnis Anaheim 1:

Eli Tomac (USA), KTM Ken Roczen (D), Suzuki Jorge Prado (E), KTM Hunter Lawrence (AUS), Honda Jason Anderson (USA), Suzuki Justin Cooper (USA), Yamaha Cooper Webb (USA), Yamaha) Chase Sexton (USA), Kawasaki Dylan Ferrandis (F), Ducati Aaron Plessinger (USA), KTM Christian Craig (USA), Honda Colt Nichols (USA), Suzuki Joey Savatgy (USA), Honda Justin Hill (USA), KTM Austin Forkner

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 17:

Eli Tomac (USA), KTM, 25 Ken Roczen (D), Suzuki, 22, (-3) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 18, (-7) Jorge Prado (E), KTM, 17, (-8) Jason Anderson (USA), Suzuki, 17, (-8) Justin Cooper (USA), Yamaha, 16, (-9) Cooper Webb (USA), Yamaha, 15, (-10) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 14, (-11) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 13, (-12) Aaron Plessinger (USA), KTM, 12, (-13)

