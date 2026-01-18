Weiter zum Inhalt
Eli Tomac (Red Bull KTM) siegt in San Diego vor Lawrence und Ken Roczen
Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac gewann auch den zweiten Lauf der US Supercross-Meisterschaften in San Diego vor Lawrence und Roczen und baute damit seine Tabellenführung weiter aus.
US-Supercross
Eli Tomac gewann in San Diego vor HunterLawrence und Ken RoczenEli Tomac gewann in San Diego vor HunterLawrence und Ken RoczenFoto: AMA
Eli Tomac gewann in San Diego vor HunterLawrence und Ken Roczen© AMA
2. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Snapdragon Stadium von San Diego (Kalifornien). Der in der Meisterschaft führende Eli Tomac (Red Bull KTM) brannte im Qualifying mit 52,182 Sekunden die schnellste Rundenzeit in den trockenen Boden. Sein spanischer Teamkollege Jorge Prado war auf dem 2. Platz 0,8 Sekunden langsamer. Ken Roczen zeigte schon am Vormittag, dass er sich auf der Strecke wohlfühlt und war auf Platz 3 im Qualifying nur 9 Hundertstelsekunden langsamer als Prado.
Prado zog auch den Holeshot zum ersten Vorlauf und führte dieses Rennen 7 Runden lang an, bevor Chase Sexton (Kawasaki) zunächst Jason Anderson (Suzuki) und kurz danach auch Prado in der vorletzten Runde mit gekonnten Manövern überholte und mit der Kawasaki im McGrath-Retro-Design das Heatrace gewann. Den zweiten Vorlauf gewann Ken Roczen mit einem überzeugenden Start-Ziel-Sieg vor den beiden Red Bull KTM-Werksfahrern Eli Tomac und Aaron Plessinger. Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis wurde in diesem Rennen Vierter. Justin Barcia (Ducati) konnte nach seinem Crash in Anaheim in San Diego nicht starten.
Ken Roczen gewann in San Diego den VorlaufKen Roczen gewann in San Diego den VorlaufFoto: AMA
Ken Roczen gewann in San Diego den Vorlauf© AMA
Als das Startgatter zum entscheidenden Finale fiel, startete Chase Sexton zu früh. Er blieb am Gate hängen und musste das Rennen von ganz hinten in Angriff nehmen. Den Holeshot zog Hunter Lawrence (Honda), doch Ken Roczen konnte noch in der ersten Runde die Führung übernehmen. Danach konterte Lawrence. Roczen kam später kurz der Strecke ab, ohne sich dabei einen Vorteil zu verschaffen. Der Australier führte das Rennen 7 Runden lang an, bevor Roczen wieder die Spitze übernahm. Nach der Hälfte des Rennens wurde Lawrence von Tomac überholt und fiel auf Platz 3 zurück, Roczen ging erneut in Führung. Es kam zu einem Katz- und Maus-Spiel zwischen Tomac und Roczen, bei dem mehrfach die Führungspositionen wechselten. Roczen setzte sich zunächst durch und führte weitere 6 Runden, bevor Tomac in Runde 16 erneut die Spitze übernahm und sich damit endgültig durchsetzen konnte. In Runde 18 kam Hunter wieder in Schlagdistanz zu Roczen und verwies denn Thüringer auf Platz 3. Tomac gewann mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Lawrence. Roczen hatte im Ziel auf Platz 3 einen Rückstand von 2,9 Sekunden zu Lawrence.
Chase Sexton räumte auf seinem Weg nach vorne Cooper Webb (Yamaha) mit einem Blockpass ab und beendete das Finale auf Rang 4. Webb musste sich nach diesem Zwischenfall mit Platz 8 begnügen. Jorge Prado (KTM) startete im Bereich der Top-4 ins Finale, fiel aber im Verkehr der ersten Runden ins Mittelfeld zurück, musste sich im Rennen zunächst Malcolm Stewart und später noch Jason Anderson und RJ Hampshire geschlagen geben und kam nur auf Platz 13 ins Ziel. Damit fiel der Spanier in der Meisterschaftstabelle von Platz 3 auf Rang 13 zurück.
Nach 2 von 17 Läufen führt Eli Tomac die Meisterschaften weiterhin mit der Idealpunktzahl von 50 Punkten an. Ken Roczen hat auf Platz 2 einen Rückstand von 8 Zählern. In der kommenden Woche geht es mit Anaheim 2 mit der dritten Meisterschaftsrunde weiter.
450 Ergebnis San Diego:
  1. Eli Tomac (USA), KTM
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  3. Ken Roczen (D), Suzuki
  4. Chase Sexton (USA), Kawasaki
  5. Joey Savatgy (USA), Honda
  6. Justin Cooper (USA), Yamaha
  7. Aaron Plessinger (USA), KTM
  8. Cooper Webb (USA), Yamaha
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati
  10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
  11. Jason Anderson (USA), Suzuki
  12. RJ Hampshire (USA), Husqvarna
  13. Jorge Prado (E), KTM
  14. Justin Hill (USA), KTM
  15. Christian Craig (USA), Honda
Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:
  1. Eli Tomac (USA), KTM, 50
  2. Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-8)
  3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-10)
  4. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32 (-18)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 32, (-18)
  6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 29, (-21)
  7. Jason Anderson (USA), Suzuki, 28, (-22)
  8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23)
  9. Jorge Prado (E), KTM, 26, (-24)
  10. Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-24)
  11. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 26, (-24)
