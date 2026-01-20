Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US Cross

  4. /

  5. US-Supercross

  6. /

  7. News

Werbung

Doppelsieger Eli Tomac: «Die KTM lässt sich sensationell leicht umlegen»

Nach seinem zweiten Sieg in Folge in San Diego schwärmte Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac über das Handling seines Bikes, insbesondere das Kurvenverhalten.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Eli Tomac gewann in San Diego
Eli Tomac gewann in San Diego
Foto: Align Media
Eli Tomac gewann in San Diego
© Align Media

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac konnte in zwei aufeinanderfolgenden Wochen zwei Rennsiege einfahren. Zu Beginn des San-Diego-Finals ging es zwischen ihm und Ken Roczen (Suzuki) hin und her. Später im Rennen musste er sich gegen Hunter Lawrence durchsetzen, der am Ende immer stärker wurde. «Ich hatte – ehrlich gesagt - meine ganze Aufmerksamkeit auf Kenny gerichtet und plötzlich sah ich diesen roten Kotflügel neben mir und dachte nur, was zur Hölle ist das jetzt. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich es plötzlich mit Hunter [Lawrence] zu tun bekam. Ich habe Hunter hinter mir kaum gehört. Ich muss wohl künftig besser auf das Pitboard achten.»

Werbung

Werbung

Eli Tomac gewann in San Diego
Eli Tomac gewann in San Diego
Foto: Align Media
Eli Tomac gewann in San Diego
© Align Media

Rahmen der KTM: Mehr Flex, besseres Handling

Auf seinem neuen Arbeitsgerät fühlt sich Tomac sichtlich wohl. «Das Bike ist so handlich in den Kurven», schwärmt er. Ursache dafür dürfte der flexiblere Stahlrahmen der KTM sein, der ein direkteres Einlenken und ein besseres Umlegen des Bikes in den Kurven ermöglicht. Früher, auf Honda, Kawasaki und Yamaha, war Tomac mit dem steiferen Alurahmen unterwegs. «Ich fühle mich wirklich eins mit dem Motorrad und besonders in den Links-Rechts-Kombinationen ist das Feeling für das Bike ausgezeichnet.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Kurvenspeed ist der Schlüssel

Auch in San Diego fiel Tomac durch hohen Kurvenspeed auf, womit er nicht nur schneller durch die Kurven und Kehren kam, sondern auch mehr Schwung für die nachfolgenden Passagen mitnehmen konnte. Im Endergebnis glänzt Eli Tomac derzeit mit der Idealpunktzahl von 50 Zählern. Am kommenden Wochenende geht es erneut nach Anaheim zur dritten Meisterschaftsrunde auf geänderter Strecke im Angel Stadium.

Werbung

Werbung

Eli Tomac bestach durch Kurvenspeed
Eli Tomac bestach durch Kurvenspeed
Foto: Align Media
Eli Tomac bestach durch Kurvenspeed
© Align Media

450 Ergebnis San Diego:

  1. Eli Tomac (USA), KTM

  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda

  3. Ken Roczen (D), Suzuki

  4. Chase Sexton (USA), Kawasaki

  5. Joey Savatgy (USA), Honda

  6. Justin Cooper (USA), Yamaha

  7. Aaron Plessinger (USA), KTM

  8. Cooper Webb (USA), Yamaha

  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati

  10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

  11. Jason Anderson (USA), Suzuki

  12. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

  13. Jorge Prado (E), KTM

  14. Justin Hill (USA), KTM

  15. Christian Craig (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:

  1. Eli Tomac (USA), KTM, 50

  2. Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-8)

  3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-10)

  4. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32 (-18)

  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 32, (-18)

  6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 29, (-21)

  7. Jason Anderson (USA), Suzuki, 28, (-22)

  8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23)

  9. Jorge Prado (E), KTM, 26, (-24)

  10. Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-24)

  11. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 26, (-24)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

US Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien