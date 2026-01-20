Doppelsieger Eli Tomac: «Die KTM lässt sich sensationell leicht umlegen»

Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac konnte in zwei aufeinanderfolgenden Wochen zwei Rennsiege einfahren. Zu Beginn des San-Diego-Finals ging es zwischen ihm und Ken Roczen (Suzuki) hin und her. Später im Rennen musste er sich gegen Hunter Lawrence durchsetzen, der am Ende immer stärker wurde. «Ich hatte – ehrlich gesagt - meine ganze Aufmerksamkeit auf Kenny gerichtet und plötzlich sah ich diesen roten Kotflügel neben mir und dachte nur, was zur Hölle ist das jetzt. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich es plötzlich mit Hunter [Lawrence] zu tun bekam. Ich habe Hunter hinter mir kaum gehört. Ich muss wohl künftig besser auf das Pitboard achten.»

Eli Tomac gewann in San Diego Foto: Align Media Eli Tomac gewann in San Diego © Align Media

Rahmen der KTM: Mehr Flex, besseres Handling

Auf seinem neuen Arbeitsgerät fühlt sich Tomac sichtlich wohl. «Das Bike ist so handlich in den Kurven», schwärmt er. Ursache dafür dürfte der flexiblere Stahlrahmen der KTM sein, der ein direkteres Einlenken und ein besseres Umlegen des Bikes in den Kurven ermöglicht. Früher, auf Honda, Kawasaki und Yamaha, war Tomac mit dem steiferen Alurahmen unterwegs. «Ich fühle mich wirklich eins mit dem Motorrad und besonders in den Links-Rechts-Kombinationen ist das Feeling für das Bike ausgezeichnet.»

Kurvenspeed ist der Schlüssel

Auch in San Diego fiel Tomac durch hohen Kurvenspeed auf, womit er nicht nur schneller durch die Kurven und Kehren kam, sondern auch mehr Schwung für die nachfolgenden Passagen mitnehmen konnte. Im Endergebnis glänzt Eli Tomac derzeit mit der Idealpunktzahl von 50 Zählern. Am kommenden Wochenende geht es erneut nach Anaheim zur dritten Meisterschaftsrunde auf geänderter Strecke im Angel Stadium.

Eli Tomac bestach durch Kurvenspeed Foto: Align Media Eli Tomac bestach durch Kurvenspeed © Align Media

450 Ergebnis San Diego:

Eli Tomac (USA), KTM Hunter Lawrence (AUS), Honda Ken Roczen (D), Suzuki Chase Sexton (USA), Kawasaki Joey Savatgy (USA), Honda Justin Cooper (USA), Yamaha Aaron Plessinger (USA), KTM Cooper Webb (USA), Yamaha Dylan Ferrandis (F), Ducati Malcolm Stewart (USA), Husqvarna Jason Anderson (USA), Suzuki RJ Hampshire (USA), Husqvarna Jorge Prado (E), KTM Justin Hill (USA), KTM Christian Craig (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:

Eli Tomac (USA), KTM, 50 Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-8) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-10) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32 (-18) Justin Cooper (USA), Yamaha, 32, (-18) Cooper Webb (USA), Yamaha, 29, (-21) Jason Anderson (USA), Suzuki, 28, (-22) Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23) Jorge Prado (E), KTM, 26, (-24) Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-24) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 26, (-24)

