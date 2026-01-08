Vorschau und Zeitplan: US Supercross-Saisoneröffnung Anaheim 1

Am kommenden Wochenende, genauer gesagt in der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnen in Anaheim die US-Supercross-Meisterschaften, die über insgesamt 17 Läufe ausgetragen werden. Im offenen Angel Stadium spielt das Wetter eine entscheidende Rolle, aber bei wolkenlosem Himmel und Tagestemperaturen von 20 Grad werden die Piloten in Kalifornien sehr gute Bedingungen vorfinden.

Die Karten werden also komplett neu gemischt und in diesem Jahr gibt es besonders viele Veränderungen. Anaheim 1 wird der erste Supercross-Einsatz von Ducati sein. Dylan Ferrandis und Justin Barcia sind bereit. Wie wird sich Jorge Prado nach dem Kawasaki-Debakel im vergangenen Jahr auf der KTM behaupten? Was kann Chase Sexton auf der Kawasaki reißen? Wie stark ist Eli Tomac mit seiner neuen KTM und WSX-Champion Jason Anderson auf Suzuki? Triumph steigt mit Austin Forkner in die 450er Klasse ein und nicht zuletzt dürfen wir uns auf Ken Roczen freuen, der sich Ende November bei der Supercross-WM in Australien mit seiner Suzuki in Topform präsentierte und sowohl Eli Tomac als auch Cooper Webb und Haiden Deegan bezwang.