Vorschau und Zeitplan: US Supercross-Saisoneröffnung Anaheim 1

Dylan Ferrandis vor Anaheim: «Die Ducati Desmo ist perfekt für Supercross»
Die US-Supercross-Meisterschaften beginnen in Anaheim mit mehreren Premieren: Ducati und Triumph sind erstmals in der 450er SX-Klasse dabei und Ken Roczen präsentierte sich zuletzt in Topform.
Am kommenden Wochenende, genauer gesagt in der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnen in Anaheim die US-Supercross-Meisterschaften, die über insgesamt 17 Läufe ausgetragen werden. Im offenen Angel Stadium spielt das Wetter eine entscheidende Rolle, aber bei wolkenlosem Himmel und Tagestemperaturen von 20 Grad werden die Piloten in Kalifornien sehr gute Bedingungen vorfinden.
Die Karten werden also komplett neu gemischt und in diesem Jahr gibt es besonders viele Veränderungen. Anaheim 1 wird der erste Supercross-Einsatz von Ducati sein. Dylan Ferrandis und Justin Barcia sind bereit. Wie wird sich Jorge Prado nach dem Kawasaki-Debakel im vergangenen Jahr auf der KTM behaupten? Was kann Chase Sexton auf der Kawasaki reißen? Wie stark ist Eli Tomac mit seiner neuen KTM und WSX-Champion Jason Anderson auf Suzuki? Triumph steigt mit Austin Forkner in die 450er Klasse ein und nicht zuletzt dürfen wir uns auf Ken Roczen freuen, der sich Ende November bei der Supercross-WM in Australien mit seiner Suzuki in Topform präsentierte und sowohl Eli Tomac als auch Cooper Webb und Haiden Deegan bezwang.
In der 250er Klasse wird Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan als Top-Favorit gehandelt. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von HRC-.Werksfahrer Jo Shimoda scheint sich die Position des Titelverteidigers weiter verbessert zu haben, aber seine Teamkollegen Michael Mosiman und Supercross-Weltmeister Max Anstie haben bewiesen, dass sie ebenfalls die Pace für Siege haben können. Levi Kitchen und Cameron McAdoo vom Pro Circuit Kawasaki-Werksteam gehören ebenfalls zum Kreis der Top-Favoriten in dieser Klasse.
So können die Rennen verfolgt werden:
Freies Training:
18:30 – 250SX West Gruppe C Qualifying
18:47 – 250SX West Gruppe B Qualifying
19:04 – 250SX West Gruppe A Qualifying
Qualifying:
19:21 – 450SX Qualifying Gruppe A
19:38 – 450SX Qualifying Gruppe B
19:55 – 450SX Qualifying Gruppe C
21:05 – 250SX West Gruppe C Qualifying
21:22 – 250SX West Gruppe B Qualifying
21:39 – 250SX West Gruppe A Qualifying
21:56 – 450SX Qualifying Gruppe A
22:13 – 450SX Qualifying Gruppe B
22:30 – 450SX Qualifying Gruppe C
Sonntag, 11. Januar 2026
00:30 – Eröffnung
01:04 – 250SX West Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)
Vorläufe:
01:18 – 250SX West Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)
01:32 – 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)
01:46 – 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)
LCQ:
02:20 – 250SX West LCQ (5 Min. + 1 Runde)
02:32 – 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)
Finals:
02:52 – 250SX West Finale (15 Min. + 1 Runde)
03:29 – 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)
*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr
