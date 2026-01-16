Vorschau und Zeitplan SX San Diego mit deutschen Piloten in beiden Klassen

US-Supercross Lites West
Nico Koch auf dem Weg nach Kalifornien, 3 deutsche Piloten in San Diego
Die US-Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in San Diego in ihre zweite Meisterschaftsrunde. In der 250er Westküstenmeisterschaft werden 3 Deutsche am Startgatter stehen.
Die Wetteraussichten für San Diego sind bei Sonnenschein und Tageshöchstwerten von 24 Grad und einer vernachlässigbaren Regenwahrscheinlichkeit gut. Nachts können die Temperaturen zwar in den einstelligen Bereich fallen, aber im offenen Snapdragon Stadium wird es voraussichtlich für den zweiten Lauf der US-Supercross-Meisterschaften beste Rennbedingungen geben.
Nach seinem überzeugenden Sieg in Anaheim vor einer Woche hat Eli Tomac das Red Plate des Meisterschaftsführenden übernommen. Ken Roczen (Suzuki) hat auf Platz 2 einen Rückstand von 3 Punkten zur Spitze. Mit 7 Punkten Rückstand rangiert Hunter Lawrence auf Rang 3, weil der Anaheim-Dritte, Jorge Prado (KTM), einen Punktabzug von 3 Zählern hinnehmen musste, da sein Motorrad die Lautstärkeprüfung in Anaheim nicht bestand.
Ducati-Werksfahrer Justin Barcia, der beim Saisonauftakt eine heftige Kollision mit Malcolm Stewart (Husqvarna) hatte, ist weiter angeschlagen und muss pausieren. Malcolm Stewart, der sich bei diesem Crash an der Schulter verletzt hatte, ist bereits wieder einsatzfähig und kann in San Diego starten.
In der 250er Westküstenmeisterschaft hat der britische Star Racing Yamaha-Werksfahrer Max Anstie die Führung übernommen. In San Diego werden diesmal neben Dominique Thury (Yamaha) zwei weitere deutsche Fahrer am Startgatter stehen: Nico Koch und Paul Bloy starten für das US-Team CDF Racing.
18:30 – 250SX West Gruppe C Qualifying
18:47 – 250SX West Gruppe B Qualifying
19:04 – 250SX West Gruppe A Qualifying
19:21 – 450SX Gruppe A Qualifying
19:38 – 450SX Gruppe B Qualifying
19:55 – 450SX Gruppe C Qualifying
21:15 – 250SX West Gruppe C Qualifying
21:32 – 250SX West Gruppe B Qualifying
21:49 – 250SX West Gruppe A Qualifying
22:06 – 450SX Gruppe A Qualifying
22:23 – 450SX Gruppe B Qualifying
22:40 – 450SX Gruppe C Qualifying
01:06 – 250SX West Vorlauf 1
01:20 – 250SX West Vorlauf 2
01:34 – 450SX Vorlauf 1
01:48 – 450SX Vorlauf 2
02:21 – 250SX West Last-Chance-Qualifier
02:32 – 450SX Last-Chance-Qualifier
02:57 – 250SX West Finale
03:29 – 450SX Finale
*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.