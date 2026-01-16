Weiter zum Inhalt
Vorschau und Zeitplan SX San Diego mit deutschen Piloten in beiden Klassen

Die US-Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in San Diego in ihre zweite Meisterschaftsrunde. In der 250er Westküstenmeisterschaft werden 3 Deutsche am Startgatter stehen.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

In San Diego findet der zweite Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt
Foto: AMA
© AMA

Die Wetteraussichten für San Diego sind bei Sonnenschein und Tageshöchstwerten von 24 Grad und einer vernachlässigbaren Regenwahrscheinlichkeit gut. Nachts können die Temperaturen zwar in den einstelligen Bereich fallen, aber im offenen Snapdragon Stadium wird es voraussichtlich für den zweiten Lauf der US-Supercross-Meisterschaften beste Rennbedingungen geben.

Nach seinem überzeugenden Sieg in Anaheim vor einer Woche hat Eli Tomac das Red Plate des Meisterschaftsführenden übernommen. Ken Roczen (Suzuki) hat auf Platz 2 einen Rückstand von 3 Punkten zur Spitze. Mit 7 Punkten Rückstand rangiert Hunter Lawrence auf Rang 3, weil der Anaheim-Dritte, Jorge Prado (KTM), einen Punktabzug von 3 Zählern hinnehmen musste, da sein Motorrad die Lautstärkeprüfung in Anaheim nicht bestand.

Tabellenstand 450 nach Runde 1 von 17
Foto: AMA
© AMA

Ducati-Werksfahrer Justin Barcia, der beim Saisonauftakt eine heftige Kollision mit Malcolm Stewart (Husqvarna) hatte, ist weiter angeschlagen und muss pausieren. Malcolm Stewart, der sich bei diesem Crash an der Schulter verletzt hatte, ist bereits wieder einsatzfähig und kann in San Diego starten.

Paul Bloy mit CDF Racing Teamchef James Cole
Foto: CDF Racing
© CDF Racing

In der 250er Westküstenmeisterschaft hat der britische Star Racing Yamaha-Werksfahrer Max Anstie die Führung übernommen. In San Diego werden diesmal neben Dominique Thury (Yamaha) zwei weitere deutsche Fahrer am Startgatter stehen: Nico Koch und Paul Bloy starten für das US-Team CDF Racing.

Tabellenstand 250 West nach Runde 1
Foto: AMA
© AMA

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 17. Januar 2026*)

Freies Training

  • 18:30 – 250SX West Gruppe C Qualifying

  • 18:47 – 250SX West Gruppe B Qualifying

  • 19:04 – 250SX West Gruppe A Qualifying

Qualifying

  • 19:21 – 450SX Gruppe A Qualifying

  • 19:38 – 450SX Gruppe B Qualifying

  • 19:55 – 450SX Gruppe C Qualifying

  • 21:15 – 250SX West Gruppe C Qualifying

  • 21:32 – 250SX West Gruppe B Qualifying

  • 21:49 – 250SX West Gruppe A Qualifying

  • 22:06 – 450SX Gruppe A Qualifying

  • 22:23 – 450SX Gruppe B Qualifying

  • 22:40 – 450SX Gruppe C Qualifying

Vorläufe, Sonntag, 18. Januar 2026

  • 01:06 – 250SX West Vorlauf 1

  • 01:20 – 250SX West Vorlauf 2

  • 01:34 – 450SX Vorlauf 1

  • 01:48 – 450SX Vorlauf 2

LCQ

  • 02:21 – 250SX West Last-Chance-Qualifier

  • 02:32 – 450SX Last-Chance-Qualifier

Finals

  • 02:57 – 250SX West Finale

  • 03:29 – 450SX Finale

*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr

Der Kurs in San Diego hat eine ausgedehnte Sandsektion
Foto: AMA
© AMA

