Tim Koch in den USA bei Ken Roczens Mega-Erfolg: «Du bist mein Idol!»
Mehrere Fangruppen sind aus Deutschland in die USA geflogen, um in Salt Lake City beim größten Erfolg des deutschen Supercross-Stars Ken Roczen (Suzuki) dabei zu sein, darunter Jugendfreund Tim Koch.
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Ken Roczen avancierte zum Champion der Herzen
In einem Punkt waren sich Experten wie Ricky Carmichael oder James Stewart einig: Noch nie zuvor gab es bei einem Supercross-Event einen so intensiven Fan-Support für einen Fahrer wie in Salt Lake City. Von den Tribünen waren während des gesamten Finales Sprechchöre «Kenny, Kenny...» zu hören, denn Ken Roczen avancierte nach seiner von schwersten Verletzungen geprägten Vorgeschichte zum Champion der Herzen.
Jugendfreund Tim Koch war vor Ort
Tim Koch und Ken Roczen verbindet seit ihrer Kindheit eine enge Freundschaft. Seit die beiden Jungs mit dem Motocross-Sport begannen, waren sie immer zusammen und diese Freundschaft hält bis heute, auch wenn die beiden inzwischen der Atlantik trennt. Tim begab sich mit einigen Jugendfreunden auf den Weg von Thüringen nach Utah, um Ken vor Ort zu unterstützen.
«Was für ein unvergesslicher Trip zum Supercross nach Salt Lake City», schrieb Tim Koch auf seinem Instagram-Kanal. «Egal, ob Kenny gewinnt oder verliert, wir wollten als Freunde für ihn da sein. Unsere Überraschung ist gelungen und vielleicht konnten wir mit unserer Anwesenheit unseren Teil zu seinem größten Erfolg beitragen.»
Egal, ob Kenny gewinnt oder verliert, wir wollten als Freunde für ihn da sein.
Tim Koch
Dramatik pur
«Ich habe jeden Moment genossen und war selbst nervöser als bei meinen beiden DM-Titeln», schreibt Tim Koch weiter. «Nach Kennys schwierigem Weg hat er sich diesen Erfolg so hart erarbeitet. Wie viele Telefonate haben wir geführt, als du alles hinschmeißen wolltest. Wie oft hast du gezweifelt und mir immer wieder gezeigt, dass du im Inneren doch an dich glaubst. Ich habe immer an dich geglaubt!»
Nicht nur Freund, sondern Idol
Danach spricht Tim Koch das aus, was heute für eine ganze Generation von deutschen Motocrossern gilt: «Du bist für mich nicht nur ein Freund, sondern ein Idol, zu dem ich aufschaue und meinen größten Respekt zolle. Das hast du dir so verdient. Ich bin stolz auf dich!»
Du bist für mich nicht nur ein Freund, sondern ein Idol, zu dem ich aufschaue.
Tim Koch
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