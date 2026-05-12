Tim Koch in den USA bei Ken Roczens Mega-Erfolg: «Du bist mein Idol!»

Zum großen Saisonfinale der US-Supercross-Meisterschaften haben sich gleich mehrere Reisegruppen aus Deutschland auf den Weg über den Atlantik nach Salt Lake City in Utah begeben, um beim wichtigsten Rennen von Ken Roczen dabei zu sein. Im Rice-Eccles Stadium wurden schon während der Qualifyings zum Finale der US-Supercross-Meisterschaften deutsche Fahnen geschwenkt. Der MC Vellahn präsentierte sich im Stadion mit einem großen und gut sichtbaren Banner mit der Aufschrift «#94 Krock On». Diese Art des Patriotismus lieben die Amerikaner und so steckten die deutschen Fans später das ganze Stadium an, das mit mehr als 50.000 Zuschauern voll besetzt war.

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Ken Roczen avancierte zum Champion der Herzen

In einem Punkt waren sich Experten wie Ricky Carmichael oder James Stewart einig: Noch nie zuvor gab es bei einem Supercross-Event einen so intensiven Fan-Support für einen Fahrer wie in Salt Lake City. Von den Tribünen waren während des gesamten Finales Sprechchöre «Kenny, Kenny...» zu hören, denn Ken Roczen avancierte nach seiner von schwersten Verletzungen geprägten Vorgeschichte zum Champion der Herzen.

Deutsche Fans auf den Tribünen von Salt Lake City Foto: AMA Deutsche Fans auf den Tribünen von Salt Lake City © AMA

Jugendfreund Tim Koch war vor Ort

Tim Koch und Ken Roczen verbindet seit ihrer Kindheit eine enge Freundschaft. Seit die beiden Jungs mit dem Motocross-Sport begannen, waren sie immer zusammen und diese Freundschaft hält bis heute, auch wenn die beiden inzwischen der Atlantik trennt. Tim begab sich mit einigen Jugendfreunden auf den Weg von Thüringen nach Utah, um Ken vor Ort zu unterstützen.

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Der MC Vellahn war im Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City vor Ort dabei Foto: AMA Der MC Vellahn war im Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City vor Ort dabei © AMA

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«Was für ein unvergesslicher Trip zum Supercross nach Salt Lake City», schrieb Tim Koch auf seinem Instagram-Kanal. «Egal, ob Kenny gewinnt oder verliert, wir wollten als Freunde für ihn da sein. Unsere Überraschung ist gelungen und vielleicht konnten wir mit unserer Anwesenheit unseren Teil zu seinem größten Erfolg beitragen.»

Egal, ob Kenny gewinnt oder verliert, wir wollten als Freunde für ihn da sein. Tim Koch

Dramatik pur

«Ich habe jeden Moment genossen und war selbst nervöser als bei meinen beiden DM-Titeln», schreibt Tim Koch weiter. «Nach Kennys schwierigem Weg hat er sich diesen Erfolg so hart erarbeitet. Wie viele Telefonate haben wir geführt, als du alles hinschmeißen wolltest. Wie oft hast du gezweifelt und mir immer wieder gezeigt, dass du im Inneren doch an dich glaubst. Ich habe immer an dich geglaubt!»

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Tim Koch mit Ken Roczen in Salt Lake City Foto: Tim Koch Tim Koch mit Ken Roczen in Salt Lake City © Tim Koch

Nicht nur Freund, sondern Idol

Danach spricht Tim Koch das aus, was heute für eine ganze Generation von deutschen Motocrossern gilt: «Du bist für mich nicht nur ein Freund, sondern ein Idol, zu dem ich aufschaue und meinen größten Respekt zolle. Das hast du dir so verdient. Ich bin stolz auf dich!»